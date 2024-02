Con la voz entrecortada, Ivonne Montero habla de la próxima cirugía de su hija: ‘Es un ángel muy fuerte’

El mes pasado, Ivonne Montero compartió que si hija Antonella había sido hospitalizada para atender la cardiopatía congénita con la que fue diagnosticada desde que nació. La actriz reveló entonces que le habían realizado un cateterismo que la pequeña necesitaba dada su condición. Sin embargo, la niña de 10 años tendrá que pasar por el quirófano nuevamente en unos meses, pues será sometida a una cirugía a corazón abierto, procedimiento por el que ha atravesado antes. La intérprete habló al respecto recientemente, y le resultó inevitable contener las lágrimas.

©@ivonnemonteroof



Para Ivonne, su hija es uno de sus mayores motores en la vida.

“Antonella es un ángel maravilloso que tiene mucho que enseñarnos a muchos aquí en la tierra y yo la amo”, expresó la ganadora de La Casa de los Famosos (Telemundo) en un encuentro con la prensa retomado en el programa Hoy Día. “Es claro que va a estar muy bien porque ella es muy fuerte, ella es un ángel muy fuerte y tiene una mamá que ha estado al pie del cañón también con ella”, agregó con la voz entrecortada.

Si bien la cirugía a la que será sometida Antonella en julio es un procedimiento delicado, Ivonne se mantiene positiva y agradecida. “(Vamos) a abrazar con mucho amor este procedimiento que viene, agradecerlo, agradecer a la vida, a papá diosito y estoy segura que vamos a salir avantes”, expresó la actriz.

Ivonne está consciente de que, debido a la condición de su hija, es probable que deba entrar al quirófano varias veces más, y precisamente por ello sabe que debe dar lo mejor en cuanto a cuidados a su pequeña, quien también es hija del fallecido cantante Fabio Melanitto. “A lo mejor no será la última cirugía porque es una condición de vida, pero ahí vamos a estar, como dándole desde lo mejor comida, vitaminas...”, mencionó.

©@ivonnemonteroof



La pequeña será operada nuevamente en julio.

Admite tener miedo por la próxima cirugía

A mediados de enero, Ivonne habló del procedimiento que le hicieron a Antonella el 10 de enero. “Un cateterismo para llegar al corazón por medio de la ingle, en la aorta le pusieron esa mallita”, dijo a Telemundo. “Esa arteria fue la misma que se reconstruyó cuando le hicieron la cirugía a corazón abierto, pero ella creció y evidentemente esa arteria no crece, la aorta está ganando peso y está provocando ahí un desnivel que no está bien, que no es bueno”, explicó. Y también habló de la próxima cirugía que tienen agendada, para la que ya está mentalizándose, pues admitió que le causa cierto temor.

“Nos dieron cita para la cirugía que sí va a tener que ser a corazón abierto para poder ampliar esa arteria, ya nos dieron fecha y sería en julio, así que tenemos todos estos meses para prepararnos psicológicamente”, reveló. “El miedo siempre está ahí, pero ahí vamos”, admitió.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...