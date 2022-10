Ivonne Montero recuerda cómo reaccionó su hija al enterarse de que su padre había fallecido

La vida personal de Ivonne Montero no ha sido sencilla. La actriz se ha enfrentado a varios golpes de los que siempre ha sabido cómo reponerse y seguir adelante; sin embargo, dejan en ella recuerdos que la hacen ser mucho más resistente a las situaciones que se enfrenta día a día. Con mucha fortaleza y siempre mostrando una sonrisa al mundo, la ganadora de La Casa de los Famosos 2 habló sobre su divorcio de Fabio Melanitto, el padre de su hija, y cómo fue que su pequeña Antonella, de hoy nueve años, reaccionó a la noticia de que su padre había perdido la vida.

En 2013, Ivonne estaba en la dulce espera de su hija, una dicha que se vio opacada por la decisión de su entonces esposo, quien le pidió el divorcio antes de que naciera la bebé. Fabio no reconoció a su hija, a pesar de haberla planeado y deseado en el corto tiempo que vivió casado con Ivonne.

En 2018, el venezolano perdió la vida a sangre fría. Para Ivonne eso fue muy fuerte y al enterarse de ello las lágrimas no paraban. “Fueron días complicados, escondiéndome de Antonella para que no me viera llorar”, reveló en su reciente entrevista con Yordi Rosado, en donde contó que se enteró de la terrible noticia gracias a una reportera que le contó, con muy poco tacto, qué había sucedido.

“Hablé con ella, porque es súper viva, y me dijo ‘¿Que tienes mamá?’”, dijo, y recordó un detalle que su pequeña le había comentado días atrás. “Una semana ante de que esto sucediera, Antonella me dijo: ’¿Mamá, mi papá está muerto?‘. Yo le dije que no, que vivía en Zacatecas”, una duda que la niña tenía presente.

Después del fallecimiento de Fabio, Ivonne le expresó que su papi estaba en el cielo junto a papá Diosito. “Me acuerdo que se me quedó viendo, echó la cabecita para atrás, sus ojos se le pusieron como rojitos, vidriosos, pero no llorando, porque la verdad ella nunca convivió con él y se dio la media vuelta y se fue”, recordó sobre la reacción de la niña, quien en ese entonces tenía sólo cinco años.

A pesar de que las cosas no terminaron bien con Fabio y de que el cantante no convivió con su única hija, Ivonne honró su memoria con un altar en casa, en donde Antonella revelaba sus verdaderos sentimientos, algo que rompió aún más el corazón de su mamá.

“A los dos días la encuentro hablando con su papá. Estaba en la parte de arriba, hay como un balcón adentro de la casa, y de ahí la alcanzaba a ver. Y escuchó que le dice: ‘Te extraño papá. Yo quiero tener un papá’. Ahí por supuesto lo sintió, sin tener un vínculo real de convivencia”, dijo impactada por lo que había escuchado de su hija.