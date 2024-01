Ivonne Montero revela cómo se encuentra su hija tras cirugía del corazón

Ivonne Montero ha pasado días llenos de preocupación desde la semana pasada, cuando Antonella, su hija de 10 años, fue hospitalizada para atender la cardiopatía congénita con la que fue diagnosticada desde que nació. Tal como adelantaba la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, la pequeña necesitaba que le realizaran un cateterismo, pues al crecer ella, el stent que le ayudaba a llevar sangre oxigenada al corazón ya le quedaba chico. La amorosa mamá contó cómo se encuentra la niña y explicó a detalle qué le hicieron en el quirófano.

“Fue intervenida el miércoles pasado (el 10 de enero). Ella fue hospitalizada el martes y el miércoles le hicieron un cateterismo para llegar al corazón por medio de la ingle, en la aorta le pusieron esa mallita”, contó a Telemundo sobre el stent que lleva en su arteria la también hija del fallecido cantante Fabio Melanitto.

Ivonne explicó más a detalle por qué Antonella ha requerido gran número de intervenciones: “Esa arteria fue la misma que se reconstruyó cuando le hicieron la cirugía a corazón abierto, pero ella creció y evidentemente esa arteria no crece, la aorta está ganando peso y está provocando ahí un desnivel que no está bien, que no es bueno”.

A pesar de que Antonella salió bien de aquella cirugía, aún deberá seguir bajo observación médica y muy probablemente tenga que volver a pasar por el quirófano pues, a pesar de que habrían intentado colocarle la prótesis biológica que requiere, no fue viable. “Ese día había la posibilidad. Me parece que es una prótesis natural, bovina, pero lamentablemente su arteria pulmonar está muy angosta”, comentó la actriz de 49 años.

Una nueva cita a mediados de año

Ivonne ha sido una mamá muy dedicada y atenta en cuanto a la salud de su hija, quien desde muy pequeñita ha tenido que ser sometida a delicadas operaciones del corazón. Un complicado viaje que aún no ha terminado, pues Antonella tiene una nueva cita con el cardiólogo en julio próximo, cuando le realizarán una nueva cirugía a corazón abierto.

“Nos dieron cita para la cirugía que sí va a tener que ser a corazón abierto para poder ampliar esa arteria, ya nos dieron fecha y sería en julio, así que tenemos todos estos meses para prepararnos psicológicamente”, reveló. Y con el amor que sólo una madre puede sentir, expresó su temor: “El miedo siempre está ahí, pero ahí vamos”.

