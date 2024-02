Mía Rubín reacciona a los rumores que persiguen a Erik Rubín

En días pasados, Erik Rubín se colocó en la mira tras el rumor que surgió a partir de una fotografía en la que se le ve en compañía de una mujer en un restaurante. Aunque muchos aseguran que se trata de un posible romance, su familia ha hecho frente a las especulaciones, asumiendo con madurez esta situación inherente a cualquier figura pública. Días después de las declaraciones de Andrea Legarreta, ahora es su hija, Mía Rubín, quien habla sobre lo que se dice, negando las versiones que han circulado, pero siendo muy honesta al momento de opinar sobre las decisiones que podrían llegar a tomar sus papás en caso de querer rehacer su vida amorosa con otras personas, a casi un año de su separación.

Mía negó que su papá tenga un nuevo romance

¿Qué ha dicho de los rumores?

Sincera, la joven opinó al respecto al tocar el tema de la fotografía en la que aparece su padre, negando lo que hasta el momento muchos han asegurado, aunque consciente de que tras la separación cualquier cosa podría ocurrir. “Al final son cosas que van a pasar, han pasado tantos chismes que de verdad uno dice: ‘Es increíble que luego la gente se lo crea’. En este caso, al final, incluso si fuera verdad, no tendría nada de malo, incluso si están separados, mis papás están separados y creo que es perfectamente normal que estén conociendo a personas nuevas, sin embargo, no creo que sea el caso esta vez…”, compartió para el programa televisivo De Primera Mano.

Más allá de la molestia que las especulaciones pudieran generar, Mía asegura que como figura pública ha aprendido a lidiar con esa situación, aunque lamenta la actitud que asumen muchas personas. “Al final yo creo que los comentarios negativos es algo que en esta carrera uno tiene que aprender a lidiar con ellos, porque no es fácil, y la gente puede ser muy mala y puede ser muy cruel sin siquiera conocerte, y eso creo que es aún lo que más le duele a uno, es: ‘Ni siquiera me conoces y ya estás juzgándome’…”, explicó.

Mía Rubín dice estar consciente de la decisión que tomen sus papás sobre su vida amorosa

Hace frente a los comentarios negativos

En medio de todo lo que se pudiera decir sobre su familia, Mía está consciente de cómo hacer frente a lo que ocurra, pues en este punto de su naciente carrera, y como hija de dos figuras públicas, ha sabido trabajar en ello. “La verdad yo ya estoy en un punto en donde ese tipo de noticias me causan risa, porque luego son unas tan absurdas que uno dice: ‘No puedo creer que la gente se lo esté creyendo’, pero al mismo tiempo siento que lo más importante como artista es tener los pies en la tierra y saber de quien tomar las cosas y de quien no…”, dijo.

Mía dice saber cómo hacer frente a los comentarios negativos

Así mismo, asume con la actitud más positiva este tipo de situaciones. “También puedes tomar comentarios negativos constructivos, que siento que también te ayudan en tu carrera como artista, pero siento que todo hay que tomarlo objetivamente… Obviamente no te voy a decir que no me han afectado ciertas cosas, claro que me afectan, pero al final del día sé que no tengo que hacerle caso a personas que no valen la pena…”, contó.

