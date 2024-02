Marielena Dávila, hija de ‘Chiqui’ Delgado’, revela cómo sobrelleva la enfermedad que la aqueja

Marielena Dávila se confesó sobre lo duro que es vivir con una enfermedad cuyos síntomas son tan cambiantes. La hija mayor de Chiquinquirá Delgado fue diagnosticada hace tiempo con la enfermedad de Hashimoto, la cual si bien no tiene cura, puede ser controlada y de esta forma llevar una vida medianamente normal. De hecho, la propia Marielena compartió a través de sus redes sociales que, en las últimas semanas, ha pasado por complicados momentos en los que se ha sentido sin energía, por lo cual se ha enfocado en cuidar de su salud.

©Instagram



La hija de ‘Chiqui’ Delgdo tiene años lidiando con este trastorno

Aunque ya terminó el mes de enero, Marielena, quien también es hija del actor Guillermo Dávila, no quiso dejar de hacer énfasis en que el primer mes del año, a nivel médico, se dedica a la concientización sobre la tiroides. “Enero fue el mes de la concientización sobre la tiroides y no hablé de ello porque ese mes tuve muchos picos y bajones con mi tiroides. Quería encargarme de mi salud en privado y al estar lista, venir aquí a hablar con ustedes”, indicó la actriz de 31 años.

La joven, quien ha aparecido en series como La suerte de Loli indicó que, a pesar de entender su padecimiento, aún hay cosas que le frustran, pues no puede hacer ejercicio de alto impacto, además de que debe llevar un estricto régimen alimenticio. “Todavía me cuesta aceptar que no puedo hacer ejercicio como otras personas, que mis niveles de energía tienen cambios drásticos y que tengo que restringirme en cuanto a cosas que me gusta comer”.

©@marielena



Marielena Dávila compartió las herramientas que la ayudan a salir adelante

La también modelo abrió la conversación con sus seguidores, quienes se solidarizaron con ella e incluso algunos le revelaron que también padecían la enfermedad de Hashimoto. Fue así que Dávila compartió más detalles sobre su estilo de vida. “En mi experiencia personal, me ha tocado eliminar el gluten, los lácteos y cualquier tipo de comida con soya”, compartió en cuanto a su alimentación.

Acerca del ejercicio, Marielena contó que, como se fatiga rápidamente, prefiere hacer ejercicio por las noches, para después irse a descansar, además de que realiza actividades de bajo impacto. “Es más fácil para mí hacer ejercicio de noche para que mi cuerpo pueda descansar inmediatamente después. Hago pilates, yoga o barre para no tener mucho brain fog al día siguiente. Ahorita no ando constante en el gym, pero planeo regresar muy pronto”, confesó.

©@marielena



Marielena, de 31 años, compartió sus consejos para hacer frente a este padecimiento

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La tiroides produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo. Es posible que no se noten signos ni síntomas de la enfermedad. Con el tiempo, la disminución en la producción de la hormona tiroidea puede provocar alguno de los siguientes síntomas:

Fatiga y pereza

Aumento de la sensibilidad al frío

Aumento de la somnolencia

Piel seca

Estreñimiento

Debilidad muscular

Dolores, sensibilidad y rigidez muscular

Dolor y rigidez articular

Sangrado menstrual irregular o excesivo

Depresión

Problemas de memoria o concentración

Hinchazón de la tiroides (bocio)

Cara hinchada

Uñas quebradizas

Caída del pelo

Agrandamiento de la lengua

