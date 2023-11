Así fue el revelador look de ‘Chiqui’ Delgado para la final de ‘Mira Quién Baila’

Chiquinquirá Delgado ‘robó’ cámara en la gala final de la edición 11 de Mira Quién Baila (Univision) al lucir varios atuendos espectaculares, pero sin duda el que llamó más la atención fue un vestido negro que dejó al descubierto sus encantos, demostrando que a sus 51 años es una de las presentadoras más bellas del mundo del entretenimiento.

©@chiqui_delgado



Chiquinquirá Delgado es una de las presentadoras más bellas de la tv hispana

La estrella de Univision lució un modelo en color negro del diseñador David Koma. La prenda en cuestión marcaba a la perfección su silueta, pues estaba ceñido a su cuerpo, además de tener un cut out de lo más revelador desde el cuello hasta los pies, dejando al descubierto parte de sus muslos, abdomen y escote. El pronunciado cut out estaba sujeto con un par de accesorios metalizados en color dorado. Para los accesorios, ‘Chiqui’ usó un par de pendientes y un ear cuff de Wish Jewerly.

En cuanto a su imagen, ‘Chiqui’ optó por llevar su gran melena azabache bien alisada peinada con raya en medio, además de un maquillaje discreto marcado por un delineado cat eye.

Los comentarios por parte de sus miles de fanáticos no se hicieron esperar. “Como solo tú sabes lucirlo, espectacular”, “Nunca decepcionas”, “Espectacularmente venezolana, es un orgullo en nuestro país” y “Como me quiero ver a los 50”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus miles de seguidores, quienes quedaron encantados con el look que ‘Chiqui’ eligió para el final de la temporada.

Su paso por ‘Mira Quién Baila’ y Univision

‘Chiqui’ Delgado lleva 11 ediciones al frente de la conducción de Mira Quién Baila. De hecho, la competencia de baile fue su primera oportunidad dentro de la cadena de Univision. Además de crecer profesionalmente en los Estados Unidos, ‘Chiqui’ encontró el amor pues en 2011 conoció al periodista Jorge Ramos durante un evento de trabajo.

Desde entonces, están juntos y forman una linda familia con los hijos de ambos de sus relaciones pasadas. ‘Chiqui’ es madre de Marielena Dávila, fruto de su relación con el actor venezolano Guillermo Dávila. Y también tiene a la pequeña Carlota Valentina Sarcos, de su segundo matrimonio con el presentador Daniel Sarcos. En cuanto al periodista mexicano, este es padre de Paola Ramos, de su primer enlace con Gina Montaner, además de Nicolás, de su relación con Lisa Bolívar.

