En su primer posado, José Eduardo Derbez y Paola Dalay comparten su felicidad por el bebé que esperan

¿Se lo contaste de alguna manera especial?

JE: Le llevé una caja con la prueba de embarazo… ¡Como ella sí sabe ese rollo, no le tuve que poner las instrucciones! En la caja también iba una cartita que decía: “Serás la mejor abuela del mundo”. Se emocionó, lloramos mucho, nos abrazamos y platicamos. Después, Paola y yo fuimos al privadito de un restaurante para contarles a mi papá, a Alessandra y a Aitana. También lloramos y nos abrazamos. Me dieron muchísimos consejos y mantuvimos una bonita plática. Más tarde, seguimos con la demás familia. Paola le dijo en persona a su mamá, y yo a través de una videollamada porque no pude estar. Fui a casa del papá de Paola para decírselo personalmente, pero no estaba y tuvo que ser también por videollamada.