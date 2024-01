Becky G provoca suspiros al mostrar su ejercitado cuerpazo

No solo es una talentosa y carismática cantante, Becky G es además una mujer muy guapa. La intérprete de raíces latinas, cuya actual vida amorosa permanece en el misterio, ha dejado claro que se encuentra en su mejor momento, y no solo en términos profesionales, sino también en el aspecto físico. La intérprete causó sensación en redes sociales recientemente al mostrar su espectacular y ejercitada figura.

Becky G impactó con su cuerpazo ejercitado.

“‘Un día’ no está en el calendario”, escribió Becky en su cuenta de Instagram el pasado 30 de enero al compartir un par de selfies desde el gimnasio. En las imágenes se le veía en medio de los aparatos, posando frente al espejo, al parecer después de completar una intensa rutina de entrenamiento.

La intérprete de Chanel lució su cuerpazo en un conjunto verde olivo de leggins de cintura alta y top corto. Además, complementó su atuendo deportivo con unos guantes negros sin dedos, los cuales comúnmente se utilizan para hacer ejercicios como levantamiento de pesas. Además, usó una banda elástica como diadema para mantener bajo control su larga melena oscura, la cual dejó suelta.

La intérprete provocó suspiros.

Las imágenes, una de frente y otra un poco más de perfil, no dejaron ninguna duda de los buenos resultados que está obteniendo la intérprete en el gimnasio, pues mostró unos abdominales marcados, cintura definida, piernas tonificadas y derrière de impacto. Los halagos no tardaron en llegar, pues de inmediato los seguidores de Becky la llenaron de cumplidos y felicitaciones por su constancia y disciplina en sus entrenamientos. Varios más expresaron lo motivante e inspirador que les resultaba verla.

Más tarde, Becky publicó en sus historias una nueva selfie, esta vez mostrando su increíble figura en un atuendo sexy compuesto por un pantalón y top con transparencias y detalles cut out.

Lució guapísima en sun sexy atuendo.

Su profunda reflexión tras arrancar el 2024

El 2023 año pasado fue un año agridulce para Becky G. Por un lado, tuvo numerosos éxitos en su carrera en la música, y por otro, fue alcanzada por la polémica luego de que se evidenciara un supuesto desliz de su prometido Sebastian Lletget. Sin embargo, a finales de año se rumoró que estaban juntos de nuevo, aunque ninguno lo ha confirmado públicamente.

Tras iniciar este nuevo año, la cantante compartió un reflexivo mensaje a raíz de lo vivido. “Hay un humano detrás de cada perfil que te encuentras. Antes de decidir que lo sabes todo o juzgar, recuérdate de dejar espacio para la magia que es lo que tal vez no sepas, la evolución, el viaje y el impacto de tu energía en el mundo real”, escribió en su Instagram.

“La vida no está destinada a ser lineal. Es un regalo, una oportunidad. Vivimos, aprendemos, crecemos, caemos y nos levantamos. No existe un ‘superarlo’, no hay manera de evitar las cosas, pero puedes decidir ‘crecer’ a través de ello”, meditó la intérprete.

