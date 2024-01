Becky G llora de emoción por la nominación de ‘The Fire Inside’ en los Premios Oscar 2024

Para Becky G este 23 de enero será un día inolvidable en su carrera, pues el tema The Fire Inside de la película Flamin’ Hot —el cual ella interpreta— está nominado como Mejor Canción Original en los Oscar 2024. Becky, quien no podía contener la emoción y las lágrimas de felicidad, compartió su sentir en las redes y contagió de alegría a sus seguidores. Este triunfo es compartido, pues Eva Longoria es la mente maestra detrás de este filme como su directora, mientras que Diane Warren es la creadora del tema, así que próximamente las veremos en la 96a. edición de los Premios Oscar.

El tema que Becky interpreta en la película ha logrado una nominación

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 37 millones de seguidores, la cantante compartió un video y unas fotos, luego del anuncio de las nominaciones a los Premios de la Academia. “Estamos nominados a un Oscar, chicos”, dice Becky, con los ojos vidriosos de la emoción contenida. “Quiero agradecer a Eva (Longoria) por permitirme ser parte de este hermoso proyecto, porque esta película, este equipo, esta canción, representan cosas cercanas a mi corazón, es mi corazón”.

“Esta es la manera en la que los sueños se hacen realidad y lo quería compartir con ustedes, muchas gracias, gracias”, dijo la intérprete entre lágrimas, aún incrédula por tan alta distinción.

La película habla de Richard Montanez, hijo de un inmigrante mexicano, que era conserje en Frito Lay cuando se le ocurrió la idea de los Flamin‘ Hot Cheetos. Su creación, inspirada en los sabores de su comunidad, revitalizó Frito-Lay y transformó la industria alimentaria. El filme, al tener la temática de la inmigración, automáticamente se convierte en un tema cercano a Becky, cuyos padres, nacidos en México, se establecieron en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

The Fire Inside compite en la terna con otros cuatro temas: I’m Just Ken y What Was I Made For? de Barbie, It Never Went Away de American Symphony y Wahzhazhe (A Song for My People de Killers of the Flower Moon). Usualmente, los temas nominados son interpretados en durante la entreda de premios, así que es probable que el próximo 10 de marzo veamos a Becky G en el escenario del Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California.

‘El momento en el que me enteré’, escribió Becky sobre esta foto, tomada luego de recibir la noticia de la nominación

¿Cómo les ha ido en las temporadas de premios a los otros temas?

What Was I Made For? de Barbie, de Billie Eilish y Finneas O’Cornell, triunfó en la pasada entrga de los Golden Globes como Mejor Canción Original. En tanto, I’m just Ken de Barbie se llevó el premio de Mejor Canción en los Critics Choice Awards.

Llama la atención que en las nominaciones para los Oscar 2024, el tema Dance Tonight de Barbie, interpretado por Dua Lipa, quedó fuera de las nominaciones de los Premios de la Academia, pese a haber estado nominada en entregas anteriores como los Golden Globes o los Critics Choice Awards.

