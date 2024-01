Conmovido, Robert de Niro habla de su paternidad a los 80 años

En mayo del año pasado, Robert De Niro sorprendió a muchos al confirmar que se había convertido en padre por séptima ocasión. Esta revelación no sólo impactó no solo por el misterio con el que él y su pareja Tiffany Chen llevaron el embarazo, sino por el hecho de que la bebé había llegado a la vida del actor cuando estaba por cumplir los 80 años. Recientemente, el galardonado intérprete se sinceró sobre su paternidad en esta etapa de su vida, y le fue inevitable conmoverse.

Robert de Niro ha admitodo estar maravillado con su pequeña Gia Virginia.

De Niro habló de su faceta de padre en una entrevista con la organización sin fines de lucro AARP. “Es genial. Todo lo que me consume o me preocupa desaparece cuando la miro”, dijo el actor sobre su pequeña Gia Virginia. “Así que eso en sí mismo es, ya sabes, maravilloso”, agregó luego de hacer una pausa, mostrándose claramente enternecido, y mientras sus ojos parecían tornarse llorosos.

“Cuando crezca... ¿quién sabe? Pero esa dulzura que tiene cuando te mira, te estudia, piensa, mira y observa... No sÉ qué pasará más adelante cuando sea mayor, pero quiero estar por aquí todo el tiempo que pueda para disfrutar de ella”, agregó el ganador de dos premios Oscar, quien este año compite por un tercero en la categoría de Mejor Actor de Reparto por Killers of the Flower Moon.

Robert es padre además de Drena y Rafael, a quienes comparte con su primera esposa Diahnne Abbott. De su relación con la modelo Toukie Smith tuvo a los gemelos, Julian Henry y Aaron Kendrick, y con su segunda esposa, Grace Hightower, tuvo a Elliot y Helen.

Consciente de los desafíos de ser padre a su edad

El reconocido actor ha mostrado que está más que involucrado en la crianza de su nena, pues en una entrevista con Rolling Stone en diciembre del año pasado reveló que quiere que aprenda dos idiomas, por lo que hará lo posible para que los aprenda “Es medio china. Quiero intentar enseñarle chino y mostrarle canciones infantiles en inglés y chino. Estoy tratando de que ella aprenda ambas cosas”, compartió.

Sin embargo, eso no significa que el actor no esté consciente de lo que implica ser padre de una bebé a los 80 años. “Por supuesto que pienso en la muerte, a mi edad... No me va a detener, pero pienso en ello... Soy consciente de ello. Se piensa más en el tiempo. Cada verano, cada nueva temporada, cada cosa, dices: ‘Bueno, voy a aprovechar estos meses de verano para estar con mis hijos, con mi familia’. No puedo esperar hasta la próxima, no sé qué va a pasar”, confesaba en octubre del año pasado en entrevista con The Guardian.

“Tener hijos no se vuelve más fácil con el paso del tiempo. Es lo que es. No pasa nada. Yo no hago el trabajo duro. Estoy ahí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo duro. Y tenemos ayuda, que es muy importante”, admitía, destacando la labor de Tiffany, quien es una profesional de las artes marciales.

De Niro ha reconocido la gran labor de su pareja, Tiffany Chen.

