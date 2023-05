Robert De Niro desfila en Cannes de la mano de la madre de su bebé

A principios de este mes, Robert De Niro sorprendió a muchos al confirmar que acababa de convertirse en padre por séptima ocasión. Esta revelación no sólo impactó porque el actor se había guardado en completo secreto la dulce espera, sino porque la bebé llegó a su vida a los 79 años. Feliz como padre de una recién nacida, el icónico intérprete asistió a la 76ª edición del Festival de Cannes y no lo hizo solo, sino de la mano de su pareja y madre de nena, Tiffany Chen.

©GettyImages



De Niro presentó su nueva película ‘Killers of the Flower Moon’

De Niro presentó su nueva película junto a Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon, la cual llegará a los cines en octubre de este año. Y en una ocasión tan importante como ésta no podía prescindir del apoyo de su pareja, a quien conoció durante el rodaje de la cinta The Intern (2015).

Fue precisamente en el sur de Francia hace dos años cuando Robert y Tiffany se dejaron ver juntos por primera vez, en aquella ocasión no se trató de un festival de cine, sino de unas vacaciones. Ahora, la pareja se ha dejado ver muy unida al desfilar por la red carpet previa a la proyección de su película y la fiesta de Vanity Fair x Prada, la cual tuvo lugar el sábado pasado en el exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc.

©GettyImages



Cómplices y muy elegantes

En su primer encuentro con el público, De Niro lució un sobrio traje de saco oscuro, con corbata del mismo tono y camisa blanca. Por su parte, Chen llevó un vestido negro con brillos, diseñado con escote en palabra de honor, y como accesorios, además de su bolso clutch llevó sus inseparables gafas de sol.

Chen, quien es una profesional de las artes marciales, se cambió después para llevar un atuendo más sencillo, pero igualmente elegante, un total black look que contrastó con un bolso acolchado de color verde aguamarina. Pero no fueron los atuendos de la pareja lo que más llamó la atención, sino la complicidad y cariño que derrochaban en la velada.

©GettyImages



La pareja se dejó ver inseparable

Su primera aparición en pareja tras el nacimiento de su hija

El actor se ha dejado ver en esta edición del Festival de Cannes poco más de dos semanas después de que anunciara su reciente paternidad durante una entrevista en el programa Entertainment Tonight Canadá, al que asistió para hablar de otra de sus cintas, About My Father: “Acabo de tener un bebé”, dijo entonces.

Días después, De Niro reveló más detalles sobre esta buena nueva, incluyendo el nombre de la bebé: Gia Virginia Chen-De Niro. La pequeña nació el pasado 6 de abril, con un peso de 8 libras y 6 onzas, según reveló el actor a la presentadora de CBS Mornings, Gayle King, a través de una llamada telefónica. “Este bebé está planeado”, dijo Robert.

©GettyImages / CBS Mornings



Robert De Niro presentó a su nena