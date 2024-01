Sheynnis Palacios, Miss Universe, se sincera sobre sus ataques de ansiedad: ‘Es normal sentirte mal’

Sheynnis Palacios, Miss Universe, se confesó ante las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision) y habló acerca de un capítulo poco conocido de su vida. La nicaragüense le confesó a Gelena Solano que padece ataques de ansiedad y que estos se dan de forma frecuente entre los cambios de estación o temporada. De hecho, compartió que recién tuvo un ataque; por lo que intuímos que este pudo haberse dado a mediados de diciembre, cuando arrancó el invierno. Justo por esas fechas, Sheynnnis recién se había instalado en Nueva York, la ciudad que se ha convertido en su segundo hogar tras ganar la corona de Miss Universe.

©GettyImages



Sheynnis Palacios reside actualmente en Nueva York

“Lo he experimentado (los episodios de ansiedad), de hecho no hace mucho tiempo tuve ataques de ansiedad por el cambio de estaciones, por el cambio de las temporadas y es normal sentirte mal y es nomal un día no quererte levantarte de la cama”, contó. La joven de 23 años compartió con Solano qué es lo que hace para superar esos episodios y poder seguir adelante. “Yo tengo ejercicos de respiración, (además) me gusta tomar mi tiempo para colorear, hacer rompecabezas y leer libros”, comentó la modelo, quien por estos días está encantada conociendo cada uno de los rincones de Nueva York.

Acerca de su nuevo hogar, la modelo compartió que su llegada a ‘La Gran Manzana’ se dio en medio de la temporada de invierno y que gracias a ello pudo conocer la nieve. “Cuando conocí la nieve, lloré muchísimo”, confesó. De hecho, esa emoción por la temporada festiva quedó plasmada en uno de sus posts en redes. El día que visitó el Rockefeller Center y vio le gran árbol de Navidad iluminado por miles de luces de colores, Sheynnis también lloró de emoción.

©GettyImages



La modelo ganó la corona en noviembre del año pasado

Ya no hay límite de edad en Miss Universe

En medio de esta entrevista, también hubo espacio para temas relacionados a Miss Universe. Gelena Solano le preguntó a Sheynnis su opinión acerca de que el certamen de belleza haya eliminado el límite de edad. Tan solo en países como Filipinas ya hay una representante de 69 años interesada en representar a su país en el concurso de Miss Universe, al igual que en Sudamérica, donde una profesora jubilada de 72 años aspira a ser la nueva Miss Argentina. “Sé que más (mujeres) se van a ir sumando, me encanta porque es una nueva era con la nueva organización que está haciendo este proyecto de inclusión, igualdad y equidad donde todas las mujeres tienen el derecho de participar”.

