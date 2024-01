De Miss Universo a predicadora en iglesia cristiana: la historia de Dayana Mendoza

Dayana Mendoza fue elegida como la mujer más bella del mundo al coronarse Miss Universo en 2008. Actualmente, la modelo se encuentra alejada del foco mediático y se dedica a predicar la palabra de Dios en una iglesia cristiana en Estados Unidos. Y es que la fama, el glamur y todo lo que conlleva el mundo de los reflectores no está hecho para todos y puede ser el detonante de una crisis psicológica y espiritual. Por ello, desde hace 4 años la también modelo de 37 años ha decidido tomar un camino alejada del entretenimiento.

©GettyImages



Dayana Mendoza, ExMiss Universo, se convierte en predicadora de una iglesia

Dayana reveló que tras adjudicarse la corona no disfrutó de la industria como ella lo esperaba, ya que pasó momentos difíciles tanto a nivel personal como profesional. En un punto de su carrera, toda su vida “se vino abajo” y decidió arrodillarse ante Dios para pedirle que tomara las “riendas de su vida” porque necesitaba su guía ante las tribulaciones.

“Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identifica, no nada, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a Dios que tomará el control y vi la mano poderosa guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, reveló.

©@dayanamendoza



La también modelo de 37 años dio un giro de 180º a su vida

Por ello, en 2020 tomó una radical decisión sobre su futuro y a partir de dicho año la también presentadora se alejó de la farándula para entregarse al cristianismo evangélico. De hecho, su perfil de Instagram es una prueba de su actividad al servicio de la religión y sus mensajes han llamado la atención por el fervor cristiano con el que los prodiga.

Del mismo modo, se dedica a ser la líder de conferencias evangélicas para compartir su fe. Para Mendoza fue una revelación el haber escuchado a un pastor de la iglesia y en ese momento fue cuando empezó a senitr que la tormenta había terminado para iniciar su camino de paz.

“Y escucho al pastor y era como que lo primero que estaba diciendo, era como que si Dios me lo estuviera diciendo a mí. Como que me estaba respondiendo preguntas que yo tenía ahí mismo. Empecé a sentir una paz, mi casa cambió”, expresó.

