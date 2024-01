El doloroso testimonio de Kim Kardashian en la lucha por su salud

Kim Kardashian siempre ha sido muy honesta sobre la psoriasis que padece y que le provoca molestos brotes en la piel. Desde 2011, cuando reveló en televisión que había sido diagnosticada, ha hecho de todo para mantener al límite este padecimiento crónico, incluyendo dietas estrictas y tratamientos tópicos; sin embargo, la empresaria ha vuelto a enfrentarse a esta situación, revelando una impresionante erupción en su pie y los síntomas que lo acompañan.

“No voy a mentir, esto es muy doloroso”, compartió la mamá de cuatro en una de sus historias en Instagram, en donde muestra el estado de su piel. Kim no se explica a qué pueda deberse, pues procura ser muy cuidadosa para evitar estos brotes: “No estoy segura cuáles son mis detonantes. No he cambiado mi dieta. He intentado de todo. La psoriasis apesta”.

“¡Qué tan loca es mi psoriasis ahora mismo! Tengo por toda la pierna, no sé por qué pasa, pero lo tengo que descubrir”, expresó en el breve video en el que ella misma se muestra asombrada. “Usualmente sólo tengo en una parte, pero se ha expandido a la pantorrilla. Así que tengo que descubrir qué está pasando”, agrega preocupada.

A pesar de todo, Kim le ve el lado bueno a la situación, y descubrió una curiosa forma en él. “Lo estoy imaginando o mi psoriasis tiene forma de corazón. Es por el Día de San Valentín”. Sin embargo, esta vista de sus pies también deja ver cómo los brotes se han expandido.

La enfermedad en la familia

A lo largo de los años Kim ha mostrado cómo le afecta la enfermedad, la cual ha llegado a invadir hasta su cara. Pero no es la única de su familia en batallar con ella, pues su hermana, Kylie Jenner también ha encontrado los brotes en su piel.

Al parecer, la enfermedad es hereditaria, ya que la primera en tener los síntomas físicos fue precisamente la madre de ambas, Kris Jenner. Sin embargo, ha sido Kim quien se enfoca en encontrar un tratamiento que funcione y que le ayude a combatir las molestias, ya que hasta ahora no hay una cura médica que la pueda librar de ello.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.