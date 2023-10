Kris Jenner se abre sobre su infidelidad a Robert Kardashian: ‘Es de lo que más me arrepiento en toda mi vida’

A través de sus exitosos reality shows, los integrantes clan Kardashian-Jenner ha hecho partícipe al público de los aspectos más íntimos de sus vidas: relaciones amorosas, embarazos, hijos, peleas, y todo el drama familiar. Ahora la atención se ha centrado en la matriarca, Kris Jenner, quien ha hecho una sorpresiva revelación en sobre su pasado amoroso en la tercera temporada del reality de Disney-Hulu. La llamada ‘Momager’, ha hablado como pocas veces sobre lo que considera su mayor error en la vida: haber engañado a Robert Kardashian, padre de sus tres cuatro mayores, con su hoy segundo exesposo Caitlyn Jenner (entonces Bruce).

Kris se sinceró sobre lo ocurrido en el último episodio de The Kardashians, al ser cuestionada por su hija Khloé sobre por qué le le fue infiel a su padre. Este tema es especialmente sensible para Koko, ya que ella misma ha sido engañada en más de una ocasión por Tristan Thompson, padre de sus dos hijos. “¿Qué pasaba por tu cabeza cuando le engañaste? Cuando le hiciste eso a papá, y ya tenías tres hijos, y una familia... Ya sé que eras muy joven...”, inquirió la fundadora de Good American.

Jenner, quien anteriormente ya había aludido a su desliz, pero sin entrar en detalles, dijo que “muy joven y tonta” y “porque no comprendes seriamente las consecuencias de tus acciones”, dijo Kris, quien por aquel entonces tenía 35 años. “Pero ¿qué no hacía papá que te hizo buscar en otras partes?”, insistió Khloé. “Era un marido estupendo y un padre estupendo”, respondió la matriarca, “y creo que caí en esa situación porque pensé que la hierba era más verde en cualquier otra parte”. Sin embargo, hoy al ver las cosas desde otra perspectiva está convencida de que fue una equivocación: “Cometí un error inmenso. Es de lo que más me arrepiento en toda mi vida”.

©GettyImages



Kris Y Bruce se casaron en 1991.

“No estoy orgullosa de cómo me comporté en ese momento, pero ¿sabes qué? Todo pasa por algo”, reflexionó Kris en la charla con su hija. “Vivo mi vida pensando seriamente que Dios tiene un plan, y que si nada de esto hubiera llegado a pasar, no habrían existido Kendall ni Kylie”, dijo refiriéndose a sus hijas menores, fruto de la relación con su entonces amante, quien después se convirtió en su esposo.

©GettyImages



Tras casarse con Bruce, Kris tuvo a Kendall y Kylie.

Una amistad que siguió a su divorcio

Tras su separación, Kris conservó una relación cercana con Robert Kardashian, de hecho, ella asegura que se convirtieron en mejores amigos. “Hablábamos por teléfono todo el día, nos ayudábamos con las cosas más difíciles todo el tiempo. Y tuve mis momentos de arrepentimiento. Pensé: ‘¿Pero en qué estaba pensando?”, admitió Jenner. Robert, quien falleció en 2003 a causa de un cáncer de esófago, tuvo dos matrimonios más, pero no hijos.

Kris y Robert se casaron en julio de 1978 cuando él tenía 34 años y ella solo 22, Tuvieron a Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Tras el desliz, se separaron y su divorcio concluyó en 1991. Poco después Kris volvió a casarse, esta vez con Bruce Jenner. Juntos procrearon a Kendall, quien nació en 1995, y Kylie, en 1997. Sin embargo, la pareja se separó en septiembre de 2014. Actualmente ‘Momager’ tiene una relación con Corey Gamble.

©GettyImages



Kris dice que tuvo una buena amistad con su exmarido Robert.

