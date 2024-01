¡Sorpresa! Sofia Richie y su esposo Elliot Grainge esperan a su primer bebé

En abril del año pasado Sofia Richie protagonizó una boda de ensueño en la que unió su vida con la del ejecutivo musical Elliot Grainge. Desde entonces la pareja ha disfrutado al máximo su vida como recién casados, y ahora está más que lista para dar el siguiente paso. La influencer acaba de anunciar su embarazo, confirmando así algunos rumores que llevaban semanas circulando, además ha compartido algunas imágenes mostrando su crecido baby bump y ha revelado si es niño o niña.

Sifia y Elliot están esperando a su primer bebé.

Sofia usó su cuenta de Instagram para compartir la buena nueva por medio de una publicación conjunta con la revista Vogue. “Ha aprendido más en los últimos seis meses que en toda mi vida”, se lee en la publicación, la cual ha revelado que la hija de Lionel Richie guardó muy bien el secreto sobre su dulce espera, pues ya se encuentra en el último trimestre. Además, las imágenes han dejado ver lo crecida que está la pancita de embarazo de la influencer de 25 años.

“Me enteré muy, muy pronto”, contó Sofia a la revista, revelando que encontraba de viaje en Milán para la Semana de la Moda cuando se dio cuenta de que algo sucedía en su cuerpo. A su regreso a Los Ángeles decidió hacerse una prueba para salir de dudas. “Me hice una de esas pruebas caseras baratas y había una línea muy tenue. Estaba tan acostumbrada a ver negativos que ya sabía cuando algo debía verse diferente”, contó la influencer, quien confesó que desde que se casó ella y su esposo habían estado intentado concebir, por lo que hacerse pruebas al azar era recurrente.

Dado que había cierta duda sobre la validez del resultado, el esposo de Sofía corrió a la farmacia para adquirir más pruebas y de la mejor calidad. “Cuando llegó a casa, como es un chico tan dulce que siempre quiere proteger mis emociones y expectativas, me dijo: ‘Si los resultados son negativos, no te preocupes, ya llegará nuestro momento’. Cuando vimos las tres pruebas al mismo tiempo, todas dieron positivo. Estaba muy emocionada y los dos lloramos”, recordó. No fue para nada fácil para Sofia y Elliot guardarse esta noticia, pero lo hicieron hasta las ocho semanas cuando se las revelaron a sus respectivos padres.

La joven pareja tendrá una niña.

¿Niño o niña?

En la entrevista con Vogue, Sofia Richie reveló que será madre de una nena, algo que la tiene fascinada y más porque fue una sorpresa, ya que en un inicio ella y su esposo creyeron que serían padres de un varoncito.

“Los dos pensábamos que era un niño, así que fue un verdadero shock. El sueño de mi vida es tener una hija, y Elliot también estaba deseando tener una niña. Creo que es muy típico que los niños quieran niños, pero él tiene muchas hermanas. Fue muy tierno. Él es muy sensible”, contó la influencer.

“Está creciendo muy deprisa, así que (la fecha del parto) está un poco en el aire”, dijo sobre la llegada de su bebé. Aunque todavía falta un tiempo para la llegada de su nena, Sofia ya tiene muy claro cómo quiere conducirse en su crianza. “Quiero criar a una persona inteligente y amable... Me hace mucha ilusión llevar de la mano a alguien por ese camino, pero sobre todo, tener a mi mejor amiga de toda la vida”, dijo.

