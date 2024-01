La romántica felicitación de Miguel Varoni a Catherine Siachoque por su cumpleaños

Miguel Varoni y Catherine Siachoque no solo destacan por sus brillantes carreras en el mundo del entretenimiento, sino también por su gran relación de pareja, no por nada están a poco de cumplir 27 años de feliz matrimonio. Para la pareja hay días sumamente especiales, como los cumpleaños de ambos. Recientemente, la estrella de Sin senos no hay paraíso celebró su cumpleaños 52 y a propósito de esta fecha, el productor le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes.

©@soyvaroni



Con un romántico post, Miguel Varoni le deseó un feliz cumpleaños a su esposa

En su perfil de Instagram, Varoni compartió una felicitación en formato de video con motivo de la nueva vuelta al sol de su esposa y la acompañó con las siguientes palabras: “La mitad de mi vida con ella, algo muy bueno tuve que hacer para merecerla. No eres el amor de mi vida … Eres mi vida entera”. En la imagen, ambos aparecen con looks a juego; la festejada luce un vestido de terciopelo borgoña, mientras que Varoni lleva un blazer del mismo color con pantalones negros y t-shirt blanca.

A esta bella dedicatoria, la festejada, quien sopló las velitas del pastel el 21 de enero, regaló un ‘me gusta’, mientras que sus miles de seguidores se mostraron emocionados por la romántica publicación. “¡Qué bonito matrimonio!”, “Son una pareja ejemplar”, “Bendiciones a mi pareja favorita”, “Que siga floreciendo el amor”, fueron solo algunos de los mensajes de los fans de la pareja ante la tierna dedicatoria de Miguel Varoni a Catherine Siachoque, en la que lucen tan enamorados como el primer día.

Grances planes para Varoni en la tv

Será en marzo próximo cuando la pareja festeje 27 años de casados. Recordemos que hace un par de años celebraron sus bodas de plata y para la ocasión tan especial posaron para las páginas de nuestra revista hermana ¡HOLA! Colombia. En medio de los festejos de su próximo aniversario, Miguel Varoni se prepara para volver a la pantalla chica con el remake de Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca con Disney+ y Caracol TV. En octubre pasado, el actor colombiano dio a conocer su regreso a la televisión con la serie, la cual ya está en plena producción. En esta nueva aventura profesional, Varoni ha recibido el apoyo incondicional de Catherine, quien se ha mostrado como la fan #1 de su talentoso marido.

