Miguel Varoni se somete a un nuevo procedimiento estético y divide opiniones

Miguel Varoni está por llegar a los 60 años, pero eso no es impedimiento para hacerse uno que otro retoque y sentirse bien por dentro y por fuera. Tras la exitosa cirugía facial a la que se sometió a principios de 2022, ahora el productor ha compartido con sus seguidores el nuevo tratamiento al que ha recurrido, el cual se trata de un rejuvenecimiento de cejas. A través de sus redes, la estrella de Pedro el escamoso, compartió un video en el que se deja ver bajo las manos expertas del stylist Enrique Guzmán.

©@miguelvaroni



Miguel Varoni

Junto al video, el director de televisión de 58 años comentó: “¡Sí, hasta las cejas rejuvenecidas… hay níveles!”. En el video, se aprecia al stylist tiñendo las cejas de Varoni con una tonalidad oscura desapareciendo sus canas por completo.

El nuevo cambio de look dividió opiniones,algunos aseguraban que Varoni lucía mejor con sus canas, mientras que otros apoyaban su cambio de look. “Está bien que se haga sus retoques para verse mejor”, “El que puede, puede y el que no, critica”, “Que sea feliz, comentarios negativos a el le resbalan”, “Lo que te haga feliz está 👌 aunque me encantaban tus canas”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Su gran cirugía en 2022

Durante la pandemia, Miguel Varoni enfermó severamente de COVID-19. Aunque se recuperó de manera exitosa, la enfermedad dejó secuelas visibles en él, como una notable pérdida de peso. Aunque él se sentía bien, a primera vista saltaba su cambio físico, por lo que en febrero del año pasado se sometió a un rejuvenecimiento facial. El reconocido productor se operó para reducir el acumulamiento de piel en su cuello, además de hacer un procedimiento en su rostro para que este luciera menos demacrado. Además de esa cirugía en el rostro, el actor también aprovechó para corregir la flacidez en el pecho debido a la pérdida de peso.

“Él había adelgazado tanto que necesitaba quitarse un poco (de piel) porque perdió demasiado peso. Él ya les contará y les mostrará. Ahorita está inflamado porque está recién operado“, dijo en ese entonces Catherine Siachoque en una entrevista con Mamás Latinas.

