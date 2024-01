Revelan la causa del fallecimiento de Alec Musser, actor de ‘Grown Ups’

Hace unos días se dio a conocer el sensible fallecimiento de Alec Musser, recordado por su participación en la película Grown Ups, entre otros proyectos. El actor de 50 años fue hallado sin vida en su casa en Del Mar, California, por su prometida Paige Press. En un primer momento solo se dijo que el también modelo habría fallecido entre la noche del 12 de enero y la madrugada del día siguiente, pero no se revelaron las circunstancias. Ha sido hasta ahora que se han dado a conocer las causas del deceso.

©@alecmusser



Alec fue hallado sin vida por su prometida.

El médico forense del condado de San Diego determinó que el actor, quien trabajó también en series como All My Children y Desperate Housewives y cuyo nombre real era Alexander Barrett Musser, falleció a causa de una herida de bala en el pecho.

De acuerdo con un comunicado difundido en el sitio web del Departamento del Médico Forense, la pareja del actor lo descubrió “sentado y desplomado hacia adelante en el suelo del baño. Ella notó un arma de fuego cerca de él y una aparente herida de bala autoinfligida en el pecho y llamó al 911. Los paramédicos y las autoridades respondieron y confirmaron la muerte”.

Según se precisó, la última vez que Paige vio con vida a Alec fue la noche del 12 de enero, antes de acostarse y fue hasta la mañana siguiente tras despertarse que lo encontró. Las autoridades determinaron la muerte del actor como un suicidio. The Hollywood Reporter reportó que el deceso del actor no se consideró como un homicidio ya que no hubo otros factores que contribuyeran a su muerte además de la herida de bala autoinfligida.

©@alecmusser



El actor era un apasionado de deportes como el surf.

Sus excompañeros lamentan su fallecimiento

La noticia sobre el repentino deceso del actor consternó a muchos, especialmente a quienes lo conocieron. Salma Hayek fue una de ello, pues trabajó con él hace 14 años. “En memoria de Alec Musser. Fue muy amable, profesional y absolutamente divertido. Su partida anticipada me rompe el corazón. Me siento tan bendecida de haber podido conocerlo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos por esta gran pérdida”, escribió la actriz mexicana en su Instagram al compartir el video de una escena en la que compartió con el actor en Grown Ups, en 2010.

Adam Sandler, protagonista de dicha cinta, también lamentó el fallecimiento de Musser. “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona”, escribió el actor en su Instagram.

©GettyImages



Salma lamentó el fallecimiento de su excompañero.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.