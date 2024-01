Como pocas veces, Rafael Amaya se deja ver en redes sociales con su novia

Rafael Amaya se encuentra en su mejor momento, y no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. El actor mexicano, quien está por estrenar la novena temporada de la serie El Señor de los Cielos (Telemundo), está feliz y enamorado, pues Maritza Ramos le devolvió la ilusión. Si bien el intérprete suele dedicar sus redes sociales a dicho proyecto televisivo, recientemente hizo una excepción para compartir un íntimo momento junto a su pareja.

Maritza ha compartido algunos momentos junto a su famoso novio.

Rafael tomó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre el amor y al mismo tiempo un consejo, el cual al parecer él mismo siguió. “A veces las cosas llegan cuando se dejan de buscar. ¡Cálenle!”, escribió Rafael en su cuenta de Instagram, etiquetando la cuenta de su novia, quien se desempeña también como su mánager.

Junto a este mensaje, el actor de 46 años compartió un breve video en el que se le veía a él y a Maritza en lo que parecía ser un avión privado, muy cerca el uno del otro, con ella tomada del brazo de él. El intérprete de Aurelio Casillas esbozó una gran sonrisa y dejó de mirar a la cámara para volver la mirada hacia su pareja.

Los comentarios no se hicieron esperar, empezando por el de la misma Maritza. “TQM”, comentó, agregando varios emojis así como el hashtag #Cálenle, reafirmando lo expresado por su galán. Isabella Castillo, compañera de Rafa en El Señor de los Cielos también reaccionó al post: “Los quiero chicos”.

Maritza inició el 2024 con un importante desafío académico y profesional, mismo que su famoso novio celebró. “Después de dos títulos en Contabilidad e Impuestos y un MBA (Master of Business Administration), no pensé que estudiaría un cuarto. No será fácil, pero estoy lista para el desafío. Juris Doctor”, escribió la joven mánager en su Instagram, revelando que iniciará estudios en leyes. “¡Muy orgulloso de ti!”, comentó Amaya.

El actor ha admitido estar feliz y enamorado.

Realizado, feliz y enamorado

El pasado mes de diciembre, Rafael concedió una entrevista a ¡HOLA! Américas a propósito del próximo estreno de la nueva temporada de su serie con Telemundo, y en la charla admitió vivir un gran momento a niver personal. “Creo que estoy bien con mi novia hasta ahorita. Enamorado. Las mujeres siempre han sido un misterio para mí. Y bueno, entonces creo que ahora ya soy una mejor persona, una mejor pareja”, admitió.

El actor compartió además un aprendizaje muy importante que ha obtenido en cuanto a las relaciones sentimentales. “Un hombre de verdad no es el que tiene muchas mujeres, (sino) el que puede tener a una feliz… Porque el que mucha abarca poco aprieta”, expuso. “La familia que tú escoges, esa es tu familia, esa es tu compañera de vida, la que nunca te va a dejar abajo, la que siempre va a estar contigo, la que va a tener tus secretos y te va a ayudar a salir del hoyo”, agregó, reconociendo el gran apoyo que ha encontrado en su novia.

