Camilo y los Montaner: las imágenes de sus vacaciones bajo cero

Al despedir el 2023 e iniciar el 2024, muchos famosos eligieron destinos invernales para disfrutar con los suyos. Camilo Echeverry y el clan de los Montaner no fueron la excepción, pues también se lanzaron a un hermoso lugar cubierto por nieve para cargarse de energía y arrancar de la mejor manera este nuevo año. Tras un breve vistazo compartido hace días por el colombiano, ahora él y su suegro Ricardo Montaner han compartido todas las imágenes de esta inolvidable aventura familia.

©@montaner



Los Montaner iniciaron 2024 con una inolvidable aventura en la nieve.

Hace unos días, el intérprete de Vida de Rico había confesado estar muy emocionado por este viaje, pues sería la primera vez que su hija Índigo, fruto de su matrimonio con Evaluna Montaner, conocería la nieve. La pareja ha sido firme en la decisión de proteger la identidad de su hija, quien el próximo mes de abril cumplirá dos años.

Ahora, cuando él y todos los Montaner han concluido su aventura bajo cero, se ha animado a compartir un recuento de estos inolvidables días. “Nos dijeron que había una familia de osos que pasaba todas las noches por el patio de la casa, y que estuviéramos pendientes para verlos. Nunca los vimos”, contó el colombiano en un extenso post con el que acompañó su video, revelando además el nombre del misterioso lugar que eligieron para vacacionar: Breckenridge, en Colorado.

“Tenía susto de hacer snowboard por miedo a lesionarme. Bajé 10 veces una montaña entera en la tabla, salí sano y salvo, y cuando llegué a la casa me di un golpe en la pantorrilla, y casi me la arranco”, contó Camilo. “Tomé como 700 cafés al día para mantenerme caliente... Me puse oxígeno un montón de veces, porque a 3800 metros de altura es muy difícil respirar. Pinté todos los días”, agregó.

©@camilo



Camilo compartió varias imágenes de su aventura en la nieve en Colorado.

“Fuimos felices en la nieve”, concluyó el cantante de 29 años. Su videoclip mostró una recopilación de espontáneos y divertidos momentos en familia junto a Evaluna, Mau y Ricky Montaner, así como sus respectivas esposas, Sara Escobar y Stefanía Roitman. “Hice la música para este post, tratando de transmitirles en sonido cómo me sentí en este invierno”, precisó Echeverry.

El viaje desde la perspectiva de Montaner

Ricardo Montaner, patriarca de la familia, tomó su propia cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes de sus vacaciones en la nieve. “Y llevarte a la cima del cielo”, escribió en una publicación haciendo alusión a su éxito musical, mismo que usó para ambientar su video. Las imágenes dejaron ver que más integrantes del clan, como su hijo Alejandro Reglero y sus nietos mayores, fueron también al viaje.

El intérprete de origen argentino dedicó un post a su eterna enamorada, su esposa Marlene Rodríguez, con quien lleva más de tres décadas de matrimonio y que es madre de sus hijos menores, Mau, Ricky y Evaluna. “Todo lo que tengo es tuyo...”, escribió Ricardo junto a las fotos con la productora.

©@montaner



Ricardo y su esposa se han convertido en un matrimonio ejemplar.

