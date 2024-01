¿Quién es la actriz peruana que ha conquistado el corazón de Sean Penn?

Sean Penn tiene un nuevo amor en su vida. En diciembre, Penn, de 69 años, fue fotografiado en Miami junto a Nathalie Kelley, de 39 años, una actriz peruano-australiana, y los dos lucían felices disfrutando de las bondades de la ‘Ciudad del Sol’. Esto es lo que debes saber sobre la guapa e impresionante actriz:

©GettyImages



Nathalie Kelley nació en Perú y creció en Austalia, de madre peruana y papá argentino

Nació en Perú

Kelley nació en Lima, Perú y creció en Australia. Su padre es argentino y ella es de ascendencia quechua, una de las comunidades indígenas más grandes de Perú y América Latina.

“Venimos de un linaje y un legado histórico asombrosos en el sentido de que mis antepasados fueron maestros astrónomos, agricultores e ingenieros. Mis ancestros construyeron Machu Picchu”, dijo sobre su familia en una entrevista con Riise.

Ha trabajado en televisión, películas y vídeos musicales

Kelley tiene docenas de trabajos realizados, incluidas apariciones en programas de televisión, películas y vídeos musicales. Tuvo una aparación en la franquicia “Fast & Furious” y en programas de televisión como “UnREAL”, “Dynasty” y “The Vampire Diaries”. También protagonizó el vídeo musical del la exitosa canción de Bruno Mars “Just The Way You Are”.

©GettyImages



Nathalie Kelley ha conquistado el corazón del famoso actor

Es activista

A lo largo de su vida, Kelley se ha involucrado cada vez más con el activismo y ahora forma parte de la junta directiva de fundaciones como “Kiss the Ground” y “Fungi Foundation”. El cambio fue gradual, pero impulsó a Kelley a mudarse fuera de Los Ángeles y reorganizar sus prioridades. “Uno empieza a preguntarse cuál es el objetivo final... [especialmente] en un momento en que las decisiones que tomemos en la próxima década decidirán para siempre el destino de la humanidad en este planeta”, comentó.

©GettyImages



Sean Penn y Madonna

Las parejas de Sean Penn

Sean Penn se ha consolidado como un ícono de Hollywood durante décadas y ha salido con algunas de las mujeres más bellas del mundo: Madonna, con quien estuvo casado; Robin Wright, con quien comparte dos hijos; Scarlett Johansson, Charlize Theron y entre otras.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.