Emma Heming celebra su 16° aniversario de bodas con Bruce Willis

Aunque no han sido meses sencillos para la familia de Bruce Willis, su esposa, Emma Heming, afronta esta lucha con el amor por delante. La modelo celebró su 16° aniversario de bodas con una dedicatoria que, además de especial, enmarca la complicada lucha que vive día a día, al mismo tiempo que la demencia frontotemporal del actor avanza.

Con un par de fotos dándole un tierno beso a Bruce, Emma conmemoró el día en el que ambos se dieron el “sí, acepto”. La pareja fue captada durante una caminata con la naturaleza de fondo, colocando un lindo marco verde para la ocasión.

“16 años con este hombre especial. Mi amor y adoración por él solo crece 🤍”, escribió Emma al lado de las postales que, tan pronto publicó, se llenaron de bellos mensajes por parte de los fans, así como de corazones rojos y agradecimiento por los cuidados que ha brindado a Bruce con el amor más puro.

Para Emma, la situación ha sido desgastante, tal como lo reveló con una confesión, pues en los últimos meses la salud de Bruce es la prioridad, ya que la memoria del protagonista de Die Hard cada vez está más deteriorada.

En sus historias, Heming compartió una linda foto más de los días felices junto a su marido, un tierno momento en el que Bruce le daba un beso luciendo su sortija de matrimonio. Emma, con una genuina sonrisa, aceptaba aquella muestra de cariño a la que añadió la frase “Dulces 16”.

La dura realidad de Emma Heming

Lejos de celebrar su aniversario de bodas con una romántica cena o intercambiando regalos con su esposo, Emma publicó un video compartiendo cómo es que se siente en este día en el que su felicidad choca con la realidad. “¿Cómo me siento hoy en verdad? Bueno, ¿cómo me veo?”, comenta con risa nerviosa asegurando que su look es el reflejo de sus emociones.

Y confesó que antes de grabar el clip había estado hablando y llorando por teléfono con una amiga, con quien se desahogó. “Los días festivos son complicados, los aniversarios también. Pero para mí, este año ha sido sobre construir una comunidad y una conexión”, explicó, pues no ha estado sola en esta batalla, ya que cuenta con un círculo de amigos y familiares que la ayudan anímicamente a sobrellevar la situación en casa.

