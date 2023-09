Al borde de las lágrimas, esposa de Bruce Willis asegura: ‘Es difícil saber si está consciente’

La salud de Bruce Willis tiene preocupados a sus fans en todo el mundo, pero es en su propio hogar en donde se libra la verdadera batalla que la demencia frontotemporal, con la que fue diagnosticado, ha contagiado a toda su familia desde hace unos meses. Bruce está rodeado de personas que lo aman y Emma Heming, su esposa, asegura que esta enfermedad llegó a su casa como una bendición al mismo tiempo que algo poco afortunado.

Sincera y con mucho qué compartir sobre su propia experiencia, Emma acudió a Today Show (NBC) en el marco de la semana mundial de concientización sobre la demencia frontotemporal. “Para nosotros, lo más importante era poder decir qué era la enfermedad, explicar qué es, porque cuando sabes qué es la enfermedad desde un punto de vista médico, todo tiene sentido”, explicó.

Emma, controlando el llanto, quiso que todo el tema se tratara con apertura e información en casa, no sólo por ella, sino por sus hijas Mabel, de 11 años; y Evelyn, de nueve. “Era importante que le hiciéramos saber a nuestras hijas. Por eso no quiero que haya ningún estigma o vergüenza asociado al diagnóstico de su padre o cualquier forma de demencia. No lo hace menos doloroso, pero sí un poco más fácil”, asegura.

Emma resaltó cómo la situación la ha hecho alzar la voz como familiar de alguien con diagnóstico, al mismo tiempo que alza la voz por su esposo. “Sí, hay tanto dolor como amor. Si te soy sincera, él sigue siendo un tesoro. Pero hay que dar amor. Tener paciencia. Resiliencia. Nos está enseñando mucho, tanto a mi como a toda nuestra familia. Para mí, estar aquí haciendo esto, no es mi zona de confort. Este es el poder de Bruce”, sentenció.

¿Sabe Bruce Willis sobre su propia condición?

En su visita al ser de Today, Emma estuvo acompañada de Susan Dickinson, directora general de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD por sus siglas en inglés), quien la apoyó en términos médicos, respaldando sus respuestas. Al ser cuestionada sobre Bruce y si sabe si padece demencia, Emma se limitó a decir: “Es difícil saberlo”.

“Lo que sabemos es que la enfermedad puede empezar en el lóbulo frontal, como lo indica el nombre, que es el que controla el autoconocimiento”, agregó Susan. A grandes rasgos, es complicado saber si el actor está consciente de lo que sucede con él en la actualidad.

Con una fortaleza admirable, Emma continuó: “Hay muchas cosas hermosas pasando en nuestras vidas, es importante para mí ver sobre el dolor para ver qué pasa alrededor. Bruce realmente querría que estuviéramos en la alegría de lo que es. Él querría eso para mí y nuestra familia”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.