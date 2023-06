Hija de Bruce Willis, habla como nunca sobre la enfermedad de su padre: ‘Sabía que algo andaba mal’

A diario, la familia de Bruce Willis se enfrenta a una nueva vida llena de retos a raíz de la demencia frontotemporal con la que fue diagnosticado el actor de 68 años. Mientras él se veía obligado a abandonar su carrera en Hollywood, sus seres queridos vivían a su lado los síntomas progresivos, como la dificultad para hablar. A pesar de ello, Bruce está rodeado del amor de su esposa, exesposa e hijas; y en medio de una lucha por entender la situación más a detalle, Tallulah, la menor de las hijas que tuvo durante su matrimonio con Demi Moore, detalló su experiencia con la enfermedad de su padre y reveló cómo desde hace tiempo notó que algo no estaba bien.

“Sabía que algo andaba mal desde hace mucho tiempo”, asegura en un escrito publicado por Vogue. Tallulah describió que al principio los síntomas parecían motivo de conducta, y aunque le afectaron emocionalmente, no le dieron importancia médica: “Comenzó con una vaga falta de respuesta que la familia atribuyó a la pérdida auditiva. Más tarde se amplió y a veces lo tomaba como algo personal. Había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí”.

Aunque ella notaba algo raro en su padre, estaba enfocada en otros temas que le afectaban de manera directa. “Vi su declive en los último años pero lo evité, lo negué. La verdad es que yo estaba demasiado enferma para manejarlo”, asegura la también actriz de 29 años.

“Mientras estaba envuelta en mi dismorfia corporal, haciendo alarde de ella en Instagram, mi padre luchaba silenciosamente. Se estaban realizando todo tipo de pruebas cognitivas, pero aún no teníamos un diagnóstico”, confesó. Desde años atrás, Tallulah ha padecido depresión, TDAH y en búsqueda de lucir diferente, también fue diagnosticada con anorexia nerviosa.

El día que todo cambió para ella

En su texto, la hija de Demi Moore recordó exactamente el día en el que la enfermedad de su padre ya no fue posible ignorar. Ella sabía que las cosas se habían complicado y la realidad llegó en el momento menos esperado. “Estaba en una boda en el verano de 2021 en Martha’s Vineyard y el padre de la novia pronunció un discurso conmovedor. De repente, me di cuenta de que nunca tendría ese momento, mi padre nunca hablará de mí en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa, salí y lloré entre los arbustos”, contó.

Aunque han sido meses complicados, Tallulah estuvo en rehabilitación para superar sus problemas y centrarse en pasar más tiempo junto a su padre. “En el pasado tenía mucho miedo de que la tristeza me destruyera, pero finalmente siento que puedo saborear ese tiempo, tomar la mano de mi padre y sentir que es maravilloso”.

Tallulah sabe que la ausencia de su padre será dolorosa, y ahora no sólo disfruta de estar a su lado, sino que pone atención a cosas y detalles en los que antes no reparaba. Con un poco de realismo, la actriz “se prepara” para cuando los días nublados lleguen a su familia, y ahora toma fotos de todo lo que puede, además de que guarda los mensajes de voz en un disco duro, para escucharlos el día que él ya no esté.

