Aseguran que Bruce Willis ha perdido el habla, tras su diagnóstico de demencia

Bruce Willis está en el centro de la conversación y no exactamente por noticias alentadoras sobre su estado de salud. El actor de 68 años, conocido por sus inolvidables interpretaciones en Duro de matar y Pulp Fiction, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, noticia que ha dejado a sus amigos y fans desconsolados. En medio del duro diagnóstico, su amigo Glenn Gordon Caron, creador de series de televisión como Moonlighting, ha revelado nuevos detalles acerca de la condición del actor y su desafiante batalla.

Caron habló sobre su conexión con la icónica estrella de acción y personalidad de Hollywood y la factura que ha cobrado la demencia en el actor. Glenn, quien tuvo una relación laboral de varios años con Willis durante los días de Moonlighting, compartió su profunda preocupación y apoyo continuo hacia el histrión, admitiendo que intenta visitar a Willis todos los meses.

©GettyImages



Glenn Gordon Caron y Bruce Willis

Quizás el aspecto más desgarrador de la batalla de Bruce Willis contra la demencia, como lo destaca Caron, es el marcado contraste entre la antigua personalidad vivaz del actor y los profundos efectos de la enfermedad. “Lo que hace que [su enfermedad] sea tan alucinante es [que] si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más joie de vivre [alegría de vivir] que él”, comentó Caron. Willis era conocido por su entusiasmo por la vida y su alegría por cada día. Su forma de ver la vida era contagiosa, lo que lo convirtió en una figura querida en la industria del entretenimiento.

La descripción que hace Caron de los efectos de la demencia en Bruce Willis, pinta un escenario desolador. Explicó que es como si Willis “ahora viera la vida a través de una puerta de mosquitero”. La metáfora resume la sensación de desapego y aislamiento que suelen experimentar las personas con demencia. El mundo, que alguna vez fue vívido y accesible, se vuelve distante y oscurecido, dejando a su paso una profunda sensación de pérdida.

©GettyImages



Bruce Willis en una sus más recientes apariciones públicas en junio pasado

A pesar de los desafíos que plantea el padecimiento, Caron transmitió un rayo de esperanza. Compartió que cuando visita a Willis, siente que “entre uno y tres minutos sabe quién soy”. Este reconocimiento, aunque sea fugaz, muestra la conexión duradera entre viejos amigos. La esencia, el ingenio y el espíritu de Bruce Willis aún brillan en esos momentos.

Uno de los aspectos más desgarradores de la condición de Willis es la pérdida de sus habilidades lingüísticas. El actor que alguna vez cautivó al público con su rápido ingenio y sus agudas bromas ya no puede comunicarse como antes. “Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy”, dijo. “Él no es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”.

Para concluir, Caron expresó un sentimiento conmovedor que resuena en cualquiera que haya sido testigo del declive de un ser querido debido a la demencia. Señaló: “Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”. La persona permanece, incluso si los recuerdos y las habilidades lingüísticas se desvanecen.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.