Anabelle Blum nos revela sus reglas para los intercambios y sus regalos favoritos para Navidad

¿De dónde surge tu pasión por dar recomendaciones o sugerencias a tus seguidores?

En el 2015 decidí que quería enfocarme en hacer de hacer mis plataformas digitales porque se decía que era el futuro. Y me he dedicado desde entonces a ser mi propia productora ejecutiva. Esa es mi pasión, dar tips, dar trucos, dar ideas, en este caso de regalos. Y me he convertido como en esa amiga que todos quieren tener, según mis propias seguidoras. Me encanta. Entonces, ya la gente que forma parte de mi comunidad está acostumbrada que desde lo que me pongo o la alfombra que ven en mi casa o lo que tiene puesto mi hijo, yo les comparto el link si quieren. Entonces, ha sido de forma muy orgánica y muy natural, no solo lo que ya yo tengo, sino abocarme a conseguir ideas útiles, regalos trending para todos los miembros de mi comunidad.