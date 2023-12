Alejandra Espinoza cuenta cómo cambió su opinión sobre las cirugías estéticas: ‘Es un problema mental’

Más allá de su belleza y talento, Alejandra Espinoza se ha ganado el cariño del público por su personalidad sencilla y transparente. La presentadora mexicana suele mostrar algunos vistazos de su día a día en el ámbito personal y profesional, y también compartir sus opiniones y experiencias. Recientemente acudió al podcast de su amigo y colega el Dr. Juan Rivera, espacio en el que se abrió sobre distintos temas, entre ellos el de las cirugías y procedimientos estéticos.

En un momento de la charla, el médico le preguntó a la también actriz su opinión respecto a el Bótox (toxina botulínica), los fillers (rellenos faciales) y las cirugías estéticas. “Sobre el Bótox y los fillers pienso que la gente debería educarse un poquito más, (conocer) la diferencia… yo estoy a favor de que la gente se haga retoquitos si se quiere ayudar un poquito, pero también que no se vuelva una obsesión, hay veces que ves a las personas y ya no las reconoces”, comentó.

En el caso de las cirugías plásticas, Ale admitió que su postura ha cambiado mucho con el paso del tiempo. “Yo pienso que mi mentalidad era muy distinta hace años… Yo te hubiera contestado: ‘Claro, lo que te haga feliz si te quieres poner, o te quieres quitar, o si te quieres cortar o lo que sea’”, admitió. “Ahora creo yo que cualquier tipo de cirugía plástica es más un problema mental”, opinó.

Ale tuvo una interesante charla con el Dr. Juan Rivera.

Al ahondar en su postura, la presentadora consideró necesario el cuestionarse las razones detrás de la decisión de someterse a una operación de este tipo. “O sea, es más un problema que hay que tratar primero lo que hay acá adentro para después entonces cortar, poner o quitar”, explicó. “Desafortunadamente las personas que se hacen cirugías o que se hacen más de dos cirugías es porque ya tienen un problema emocional, ya tienen un problema de salud mental, donde nada de lo que hagan con su físico los va a complacer”, comentó.

Contó que, si bien no es especialista, ha podido observar que en el caso de algunas operaciones como lo es la cirugía bariátrica, hay quienes se ponen en manos de psicólogos, nutricionistas y demás especialistas para que su tratamiento sea integral. “Porque llega un punto en que te hacen la cirugía, bajas mucho de peso, pero si no te cuidaste, no aprendiste a comer, no limpiaste tu mente primero, sino sanaste tu mente vas a regresas a donde estabas”, expuso.

La presentadora admitió que ha cambiado su opinión sobre las cirugías estéticas.

“En las cirugías estéticas también, si tu no haces un trabajo previo: ‘¿Por qué te quieres poner senos? ¿Qué te va a hacer sentir mejor si te los pones?’”, dijo Alejandra y recordó lo que ella vivió en este tema. “Yo me arrepiento de haberme hecho cirugía de senos, yo me los quité, yo tenía 21 años cuando me hice la reducción y hoy en día digo: ‘qué tonta, o sea, pienso por qué, cuál era la necesidad de exponerme a algo que no era necesario’”, comentó. “Me arrepiento por esa parte, pelo lo hecho está hecho”.

Su opinión sobre los haters

Otro de los temas de los que habló con el doctor Rivera fue con relación a los comentarios negativos que suelen verterse en redes sociales. “Yo digo ¿cuál es la necesidad?”, dijo el médico. “Una de ellas es la atención que buscan, y eso yo lo he visto muchas veces… ellos necesitan llamar tu atención para bien o para mal. Muchas veces cuando a mi me han escrito cosas muy feas y les contesto le bajan”, respondió Alejandra, quien ha vivido en carne propia los ataques de los haters.

Ale ha sido fuertemente criticada por su físico.

“A mí personalmente me afecta muy poco lo que digan de mí, especialmente cuando uno sabe que no está haciendo nada malo”, expresó la presentadora. “En el último año a mí me han enfermado, me han dado días de vida, o sea me han hecho y dicho de todo”, reconoció Ale. En más de una ocasión, ella ha sido blanco de comentarios hirientes sobre su físico, en especial aquellos que la señalan por su delgadez.

“Yo no estoy afectando a nadie… yo vivo mi vida”, dijo la presentadora y aseguró que nunca ha intentado imponer su estilo de vida a nadie ni presentarse ante los demás como un ejemplo de algo. “A mí me preocupa, más allá de lo que pase en las redes sociales porque es algo que no podemos controlar, es la juventud, los niños, los que vienen, cómo están creciendo hoy en día”, admitió, y reveló que por ello ha procurado mantener a su hijo Matteo lejos de las redes sociales.

