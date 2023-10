Tras su logro en el maratón de Chicago, Alejandra Espinoza responde desde ‘el alma’ a un detractor

Alejandra Espinoza sumó recientemente un nuevo logro en su faceta de corredora. Luego de una intensa preparación física, la presentadora de televisión participó en el maratón de Chicago el pasado 8 de octubre, corriendo más de 26 millas. Feliz por haber conquistado un nuevo reto, la también actriz quiso compartir con sus seguidores algunos detalles de su experiencia y se topó con un comentario ofensivo sobre su físico. Tal como sucedido antes, la mexicana no se quedó callada y le respondió de forma contundente.

©@alejandraespinoza



Ale corrió el maratón de Chicago.

Alejandra hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para interactuar con sus fieles seguidores y compartirles los pormenores de su participación en el maratón. Estaba leyendo los comentarios cuando apareció uno muy hiriente. “¿Te pagan por correr por tus piernas chuecas o nomás lo haces por vanidosa y creída? Quiero la verdad”, leyó la conductora con tranquilidad, revelando que estas palabras habían provenido de un internauta llamado Mario.

Lejos de desanimarse por este comentario despectivo y retador, Ale respondió de manera espontánea con total sinceridad, dejando claro que los comentarios negativos de terceros la tienen sin cuidado. “Mira Mario, ojalá y algún día encuentres algo que te dé tanta satisfacción para que dejes de estar j******do”, dijo antes de soltarse a reír. “Ay, perdóname Mario, me salió del alma”, agregó.

Sin embargo, fueron más los comentarios positivos y felicitaciones que recibió la presentadora ante su logro personal. En la publicación que hizo tras haber cruzado la meta y con una medalla colgando de su cuello, miles reaccionaron con un ‘me gusta’. Además, famosos como el actor Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Chiquis Rivera aplaudieron su logro.

No se queda callada antes los comentarios sobre su cuerpo

El pasado mes de julio, Alejandra publicó una foto en el gimnasio posando junto a su entrenador. “Ahí donde me ven, en este cuerpecito hay fuerza, resistencia, energía y stamina, ¿cómo lo sé? Porque de otra manera no hay forma aguantarle una clase a @yaspersonaltrainer y su equipo”, expresó entonces. La imagen generó muchos comentarios, entre ellos el de una seguidora que expresó su preocupación por la delgadez de Ale. “Alejandra yo te admiro, admiro todo lo que te has superado, pero de verdad ya es demasiado la delgadez y no es un comentario desde el odio, para nada, solo siento respeto y admiración por ti”, expresó una usuaria llamada Leidy Hernandez.

Si bien la presentadora sabe que muchas veces es mejor no engancharse con los comentarios, en esta ocasión quiso responder a su seguidora. “Muchas Gracias Leidy porque tu comentario viene desde el cariño, por eso te contesto. En verdad estoy muy bien de salud, gracias a Dios. Hago ejercicio, como saludable y este es mi resultado”, continuó la actriz. “Puede que no le guste a todo el mundo, pero no puedo andar por la vida complaciendo a todos porque sino sería esclava de lo que dicen y así no se puede vivir”, explicó.

©@alejandraespinoza



Ale no se ha quedado callada antes las críticas a su físico.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.