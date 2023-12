Alejandro Sanz, entre rumores de nuevo romance con la hermana de Penélope Cruz

Hace seis meses se dio a conocer la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés luego de tres años juntos. Por aquellas fechas, el cantante admitió estar pasando por un bache emocional, por lo que enseguida mucho arremetieron contra la artista cubana, responsabilizándose de tal situación. Sin embargo, él salió en su defensa, asegurando que su estado nada tenía que ver con ella. Ahora que ha pasado el tiempo, tal parece que el intérprete español está listo para escribir una nueva historia de amor. Y es que en los últimos días se ha especulado sobre la cercanía con la actriz Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz.

De acuerdo con nuestra revista hermana ¡HOLA! España, el intérprete de Corazó Partío “ha experimentado un acercamiento con la actriz”. De acuerdo con esta versión, la amistad entre Alejandro y Mónica se estrechó a lo largo de este verano. Sin embargo, al parecer estos famosos lograron que sus encuentros pasaran desapercibidos, ello gracias a que sus citas fueron en lugares privados o en compañía de amigos, evitando así levantar sospechas.

Invitada estrella a la fiesta VIP de Alejandro

Un día antes de que salieran a la luz estos reportes sobre la misteriosa cercanía con Mónica, Alejandro celebró por todo lo alto su cumpleaños número 55 con una exclusiva fiesta en el Teatro Barceló de Madrid, entre los invitados por supuesto figuró la guapa actriz española.

“Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz”, escribió el intérprete de Amiga Mía este 20 de diciembre en su cuenta de Instagram al compartir algunos vistazos de su fiesta, la cual tuvo como temática Moulin Rouge. Entre las fotos no faltó el posado junto a sus hijos mayores, Manuela y Alexander, así como tampoco una instantánea junto a Manuela. Sin embargo, no se trató de una foto en pareja, sino junto a varios amigos, por lo que no alimentó las versiones de posible romance.

Pero al parecer, esta no ha sido la única vez en la que el cantante y Mónica han coincidido recientemente, pues al parecer la hermana de Penélope Cruz asistió a la entrega de los Latin GRAMMY, celebrada el pasado 17 de noviembre en Sevilla, y en la que Alejandro fue uno de los flamantes invitados.

Al retomar la nota de ¡HOLA! España sobre la especial cercanía entre el cantante y la actriz, Europa Press destacó que, al ser captada por las cámaras a su llegada a la fiesta del Sanz, ella prefirió esquivar sus preguntas, algo que llamó la atención puesto que ella suele ser amable y cercana con la prensa.

