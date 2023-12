Previo a su cumpleaños, Alejandro Sanz cierra su gira con un momentazo en el escenario junto a sus 4 hijos

Todavía faltan varios días para Navidad, pero Alejandro Sanz ya empezó a festejar y con la mejor compañía. El cantante se presentó hace unos días en su ciudad natal, poniendo fin a su exitosa gira Sanz en Vivo, la cual incluyó un total de 100 conciertos dentro y fuera de las fronteras españolas. En este importante momento, el artista estuvo acompañado de quienes han sido la mayor inspiración en su vida: sus hijos. Así, el intérprete español inició una serie de celebraciones que hoy han continuado con su cumpleaños número 55.

La noche del pasado 15 de diciembre, Alejandro se presentó en el WiZink Center en Madrid, deleitando a sus miles de seguidores con sus mayores éxitos musicales. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la velada tuvo lugar cuando los cuatro hijos del intérprete: Manuela, Alexander, Dylan y Alma subieron al escenario para acompañar a su padre y regalarle un efusivo abrazo.

“En cada uno de los conciertos han pasado cosas: bonitas, feas, raras. Digo en lo personal. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. Gracias a las personas que me habéis acompañado. Nunca olvidaré esta gira”, expresó el cantante, profundamente agradecido, refiriéndose a sus fans y a todos auquellos que lo han acompañado incondicionalmente a lo largo de estos meses que han sido un tanto complicados para él.

Horas más tarde, Alejandro tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes de aquella inolvidable noche, incluido el video de su momentazo junto a sus hijos. “Cerramos el telón tras cien conciertos, hemos creado una familia de más de un millón de almas, no celebremos el final de Sanz en Vivo sino el nacimiento de infinitos momentos que bailarán en la sinfonía de nuestros recuerdos. GRACIAS por ‘Nuestro Último Momento’ ha sido increíble”, escribió el cantante.

Esta mensaje recibió una ola de cariño de parte de sus seguidores, y no solo de ellos, sino también de dos de las mujeres más importantes en su vida: Jaydy Michel y Raquel Perera. La modelo mexicana, quien es su primera exesposa y madre de su primogénita Manuela, reaccionó enternecida: “Los niños”, escribió y agregó algunos emojis de corazón. La escritora, con quien Alejandro estuvo casado hasta 2019 y es madre de sus hijos menores, también reaccionó a la aparición de los hijos del intérprete: “¡Felicidades!. Qué bien acompañado”.

Contundente ante los rumores

El pasado 16 de noviembre el diario español La Razón informó que dos agentes de Hacienda se habían presentado en el hotel donde estaba hospedado Alejandro en Sevilla en el marco de los Latin GRAMMY. Aunque no se dijo si lo habían encontrado o no, se señaló que la visita de los funcionarios había sido con el fin de entregarle la notificación de su deuda. Días después de estos reportes, el cantante rompió el silencio.

“Les voy a ahorrar a muchos ridículos que sigan haciendo el ridículo”, escribió al inicio de un mensaje en X (antes llamado Twitter). “Nadie ha venido a buscarme a ningún sitio de ninguna agencia de ningún gobierno, de ningún tesoro, de ninguna división, de ningún juzgado de nada de nada”, agregó, refiriéndose claramente a aquellos informes. “Respétense… infórmense. Y luego si les queda tiempo… vivan… Pelotudos”, concluyó entonces.

