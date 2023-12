Con un apasionado beso, Selena Gomez grita a los cuatro vientos su amor por Benny Blanco

Selena Gomez cerrará su 2023 feliz y enamorada. La actriz y cantante de 31 años confirmó recientemente su relación con el músico y productor Benny Blanco y aunque las críticas no se han hecho esperar, ella ha defendido a capa y espada su noviazgo. Si bien la intérprete ya había compartido algunos momentos junto a su novio, ha sido hasta ahora que ha mostrado publicamente el momento más romántico junto a él hasta ahora.

La noche del 14 de diciembre, Selena tomó su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotos muy especial. “Nueva York, mis momentos favoritos contigo esta semana”, escribió en la descripción, seguido de un corazón blanco. Sin embargo, la cantante optó por no mencionar ni etiquetar a ninguna de las personas con las que pasó días entrañables en la Gran Manzana.

La actriz, que recientemente fue nominada a los Golden Globes, dejó que las espontáneas imágenes de su post hablaran por si mismas, y que reflejaran todo el amor del que estuvo rodeada estos días.

Natural y sin poses como suele serlo, Selena se dejó ver muy feliz compartiendo con amigos, y no solo amigos, pues en su publicación incluyó dos fotos en las que se mostró más que cercana a Benny. En la primera de las imágenes (y la segunda del post) se veía a la intérprete de Calm Down sentada a la mesa junto a algunos amigos y cobijada por los brazos de Blanco, con los rostros de ambos tocándose. Fue inevitable para ella ocultar su felicidad y plenitud en aquel momento, por lo que no quedó más que esbozar una gran sonrisa mientras miraba a la cámara.

Y si esa postal dejó ver lo enamorados y unidos que están Selena y Benny, la última foto del posta no dejó ni la más remota duda. Y es que a diferencia del posado con amigos, en esta segunda foto mostró un romántico momentos de pareja. Decidida a disfrutar su noviazgo sin esconderse, la estrella de Only Murders in the Building compartió ua instantánea de ella y el productor musical fundidos en apasionado beso, con ella sosteniendo tiernamente la cabeza de su galán.

Las reacciones no se hicieron esperar, y los seguidores de Selena celebraron su felicidad y realización personal. Pero entre todos los comentarios el que llamó la atención de manera especial fue precisamente el de Benny. El músico se limitó a colocar en emoji de piña en el post de su guapa novia, una reacción un tanto curiosa y críptica.

Las críticas contra Benny

Los fieles seguidores de Selena tienen buena memoria, y es por eso que algunos han criticado duramente a Benny ahora que se oficializó su noviazgo con la cantante. El rechazo hacia el productor se remonta a hace cuatro años, cuando Gomez colaboró por primera vez con él junto a Tainy y J Balvin en la canción I Can´t Get Enough. Benny trabajaba al mismo tiempo con Justin Bieber, exnovio de Selena en Lonely.

En 2020, luego del lanzamiento del sencillo de Bieber, el productor musical escribió un mensaje en su Instagram que muchos consideraron era una indirecta para Selena. “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”.

