Confesiones de Christian Meier: su regreso a la música, su vida de casado y la verdad sobre un posible reencuentro con una parte de su pasado

Entonces, ¿nunca se ha te pasado esa idea de una reunión por la cabeza?

Es más bonito mantener la magia a hacer el ridículo el día de hoy. Entonces, creo que es más bonito dejar eso que se quedó ahí, que es como se va a recordar. Creo que nos separamos en un buen momento y no creo que valga la pena que nos volvamos a juntar. Yo en realidad nunca he pensado en una reunión, porque nunca ha estado en mis planes. En principio no he tenido el tiempo y hoy tengo la cabeza y el espíritu apostado en otras cosas y lo recuerdo con mucho cariño. Les estoy muy agradecido porque finalmente, si no hubiera existido Arena Hash, yo hoy no estaría acá. A mí Arena Hash me llevó a ser solista, ser solista me llevó a ser actor y ser actor me convirtió en este personaje famoso que me permite hoy sacar un álbum y que el continente entero y en Europa estén interesados en él.