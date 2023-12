Karol G brilla como madrina en el bautizo de su sobrina Sophia

Más allá de su faceta como estrella de la música urbana, y de sus Karol G es una mujer de familia. La intérprete colombiana tiene una sobrina que es su adoración, se trata de Sophia, la bebita de su hermana Verónica Giraldo, junto a quien ha compartido tiernos momentos en más de una ocasión. Dada la cercanía y el gran cariño que le tiene a la pequeña, no ha sido de sorprender que fuera invitada como madrina en el bautizo de la nena, el cual se llevó a cabo recientemente.

La intérprete de Provenza se reunió con su familia hace unos días para celebrar un momento muy especial en la vida de su sobrina. Fue su propia hermana la que compartió en su cuenta de Instagram algunos vistazos de la ceremonia, en la que Karol G compartió el papel de madrina junto a su hermana Jessica Giraldo.

“Mis dos madrinas, mis dos tías, mis dos confidentes... Siempre estarán a mi lado y gracias por ser todo para mí, las amo”, escribió Verónica en sus historias de Instagram al compartir una linda foto en la que se ve a Karol G cargando tiernamente a su sobrina junto a la pila bautismal.

De acuerdo con la cadena peruana América TV, la ceremonia se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre en una iglesia de Medellín, Colombia, mientras que la celebración se realizó en una casa de campo, además también habría estado presente Feid, novio de la cantante. “Un día increíble porque Sophia recibió a Dios en su corazón... Gracias a mis dos familias por estar y porque este día fue el mejor para Sophia... Los amo”, escribió Verónica al publicar un carrete de fotos de la celebración.

En las imágenes compartidas por Verónica se ve a la intérprete de Tusa muy sonriente en medio de un posado familiar. Para la ocasión usó un vestido largo de estilo lencero en color blanco, con tirantes delgados, prenda que hizo resaltar su melena color rosa. La gran mayoría de los presentes optaron por usar atuendos en tonos claros, incluidos los papás de la cantante Guillermo Giraldo y Marta Navarro, quienes no podían faltar en la celebración como los orgullosos abuelos de Sophia.

©@verogiraldonavarro



Los padres de Karol G estuvieron presentes en la celebración.

Una nena que cambió la vida de la familia

El pasado 27 de enero la familia Giraldo le dio la bienvenida a Sophia, quien enseguida se convirtió en la adoración de su famosa tía. De hecho, en febrero, en medio de su presentación en Viña del Mar, Karol G se refirió a este grato acontecimiento en su familia, así como a los duros momento que su hermana pasó en el postparto.

“En realidad hice este álbum (Mañana Será Bonito) en medio de un tiempo muy especial, muy evolutivo de mi vida de mi carrera. El mensaje es simplemente que no importa qué: mañana todo va a estar bien, se los aseguro, todo es para hacerte mejor persona, todo es para fortalecerte... quiero aprovechar, tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días: Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito, te dedico esta canción”, expresó entonces desde el escenario.

