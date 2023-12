Aleyda Ortiz nos habla de sus tips de belleza, planes para ser mamá y de Miss Universe

Oye, quiero preguntarte, ¿cómo te sientes a más de un año de haber ingresado a ‘En Casa con Telemundo’? ¿Cómo ha sido tu crecimiento profesional?

Me encanta el equipo, no solamente el talento que está en cámara, sino el equipo detrás de cámara. Es un equipo súper talentoso. Yo digo que ‘En casa con Telemundo’ es el oasis de la televisión. Hace tiempo que yo no estaba con un grupo de profesionales donde todo el mundo ama lo que hace. Y me encanta porque es un show que te saca de tu zona de confort. No solamente es conducir, es entretenimiento puro. Nos ponen a bailar, nos ponen a actuar. De hecho, ahora vamos a tener un especial de Navidad síper bonito que no se pueden perder. O sea, le metemos mucho amor y mucho corazón a lo que hacemos.

Realmente la evolución ha sido muy bonita porque yo venía de un show de la mañana en otra cadena, donde ya me sentía que había logrado, que había aprendido mucho, pero que ya me había quedado como en cierto nivel y quería otro nivel. Y siento que ‘En Casa con Telemundo’ realmente me ha abierto esas puertas y Telemundo en general, porque no solamente hago el show, durante este año completo fui a la Met Gala, entrevisté a Zoe Saldaña, a varios actores que yo jamás pensé que iba a poder entrevistar así de ‘one to one’, participé en la cobertura de Miss Universo, conduje la alfombra de los Billboard... Entonces sí he visto una evolución, sí. Como decimos en mi país, he agarrado cancha, he acumulado terreno y eso me tiene contenta. Y era mi mayor deseo.