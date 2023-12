¡Lili Estefan ya es tía! Su hermano da la bienvenida a su primera hija

Lili Estefan está de lo más emocionada con la llegada de una nueva integrante a su familia. su sobrina, Sienna Michelle, hija de su hermano, Juan y su esposa Olida, nació este martes, cambiando un poco los planes de los Estefan, pero llenándolos de dicha y un gran motivo para celebrar este fin de año.

En la emisión de El Gordo y la Flaca de este martes 5 de diciembre, Raúl compartió la noticia con su amiga y compañera de set. “¡Me convertí en tía!”, dijo de lo más emocionada mientras en el estudio de Univision caía confeti blanco y rosa para celebrar la buena nueva entre los aplausos y gritos del staff.

“Acaba de nacer el hijo del hermano de Lili”, contó Raúl, aunque la feliz tía lo corrigió explicando que se trata de una pequeñita. “Es una niña, se llama Sienna Michelle. Les prometo video”, explicó Lili dichosa por la gran noticia.

La pequeñita es la primera hija de Juan y Olida, una bebé muy esperada y deseada que la familia ya tenía ganas de conocer. Inundada por la alegría, Lili detalló que la familia esperaba a la bebé este jueves, fecha en la que los médicos habían previsto el nacimiento. Pero la bebé se adelantó dos días, moviendo por completo los planes de la Flaca. “El jueves, Rauli, a ti y a mí nos dan un premio en Nueva York. Yo dije que no podía porque ese día nace mi sobrina. Raúl va a estar presente, y yo me estaba quedando en Miami porque, obviamente, no podía ser tía y estar en otra ciudad”.

Otra bebé en ‘El Gordo y la Flaca’

Apenas la semana pasada el staff del programa de entretenimiento de Univision estaba de manteles largos por el nacimiento de la hija de otro de sus presentadores. Carlitos El Productor y su esposa, Silvia Díaz, daban la bienvenida a la cigüeña por segunda vez, que ahora les trajo a su hija, Aliyah Sofía.

Ante la ausencia de Raúl en el programa por motivos de salud, Lili y Clarissa Molina compartieron la alegría de Carlitos, quien un día después de anunciar el nacimiento de su adorada hija ya mostraba las primeras imágenes de la bebé. ¡Felicidades a la familia de El Gordo y la Flaca!