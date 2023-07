Con ilusión, Lili Estefan anuncia la llegada de un bebé más al clan de los Estefan

Lili Estefan dio a conocer una noticia que la ha llenado de felicidad; dentro de poco habrá un bebé más en su familia. A través de sus redes sociales, la presentadora de El Gordo y la Flaca dio a conocer que en unos meses, todos en casa, incluyendo sus hijos Lina Teresa y Lorenzo Jr. pondrán manos a la obra para aprender a cambiar pañales.

©GettyImages



Gloria Estefan con su familia

El bebé que viene en camino es de su hermano Juan Estefan y la esposa de este, Olina. Por lo que Lili se convertirá en tía. Además de revelar la noticia del bebé que viene en camino, la conductora de televisión también compartió un video del gender reveal, en el que la familia al completo se enteró, de una forma muy original, que el bebé que esperan será una niña.

Para revelar el sexo del bebé que esperan, Juan y Olina reunieron a oda su familia en un parque. La futura madre le arrojó una pelota de béisbol la cual él bateó y ¡sorpresa! Esta se reventó y salieron polvos de color rosa. De inmediato, los Estefan al completo, entre los que también estaban los hijos de Lili Estefan, Gloria y Emilio Estefan, además del padre de Lili, empezaron a celebrar y se abrazaron.

“¡ES UNA NIÑAAAAA!!!!!!!! 🥳🥳🍾🍾🎉🎉💃💃🎊🎊 todo llega en la vida pero como tuvimos que esperar por este milagro !!!!! Gracias DIOSITO si que eres bueno 🙏 Felicidadesssss mi hermanito @jestefan30 y mi cuñada @olidaestefan por la mejor sorpresa del mundo!!!! QUE BENDICIÓN 🙏🙏YEAHHHHHH can’t wait to see her (no puedo esperar a conocerla)”, escribió Lili junto al video.

De acuerdo con el mensaje de la propia Lili, al parecer esta bebé era algo muy deseado y buscado por Juan y Olina, quienes se casaron en 2018. Fue tal la emoción del hermano de Lili al saber que se convertiría en papá de una niña, que se desmoronó de la impresión y como que en un punto, le empezó a faltar el aire de la emoción.

“Muchas felicidades a toda la familia”, escribió la periodista María Celeste Arrarás debajo del video que Lili compartió sobre el tierno momento. “Que belleza. FELICIDADES mi Lili hermosa, que alegría para toda la familia. Dios bendiga esa muñeca”, comentó la presentadora Karina Banda.

Este será el primer bebé de los Estefan en mucho tiempo, pues los hijos de Lili ya son todos unos jóvenes adultos, mientras que Sasha Argento, el nieto de Gloria y Emilio Estefan ya tiene 11 años. Así que, dentro de poco, todos aprenderán a cambiar pañales. De acuerdo con un post de Juan Estefan, el nacimiento de la bebé está previsto para finales de este año.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.