Horacio Pancheri habla sobre la polémica con Samadhi Zendejas: ‘Me afectó tanta agresión’

El pasado mes de octubre Horacio Pancheri se vio envuelto en una polémica luego de que Samadhi Zendejas expusiera el comentario ofensivo que él le había hecho sobre su físico a través de redes sociales. Ante la controversia, el actor argentino emitió un comunicado en el que aseguró haber sido hackeado. Sin embargo, algunos no creyeron esta versión, incluido el propio hermano de la actriz, por lo que arremetieron fuertemente contra él. Tras más de un mes de estos hechos, el galán de telenovelas ha confesado que haber resultado afectado emocionalmente y también en el aspecto laboral por lo sucedido.

“Me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión, las reacciones a un comentario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como cinco o seis semanas ya del momento, a mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, hacia mi mujer, a un bebé que no tiene nada qué ver”, confesó el actor en entrevista con Televisa Espectáculos. “Al final uno piensa y dice: ‘¿En dónde estamos viviendo? ¿Por qué tanta mala onda con la gente?’”, agregó.

“Somos figuras públicas, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y lo que decimos”, reflexionó el actor sobre lo sucedido. “Pero nada, el mensaje por sobre todas las cosas es que amo México, amo a las mujeres, así que al que se sintió ofendido, disculpas”, reiteró el argentino, quien ha hecho su carrera en televisión en México desde que llegó hace más de 20 años.

La polémica le ha cobrado factura

El actor, quien acaba de cumplir 41 años, confesó que además del aspecto emocional, la atención mediática que recibió a raíz del incidente con Samadhi lo afectó a nivel laboral. Sin embargo, se dijo convencido de que con su esfuerzo y trabajo constante podrá seguir adelante, tal como lo ha hecho hasta ahora.

“Seguimos trabajando, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque bueno, es entendible. Unas marcas se han caído en ese momento, está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación, he construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola”, explicó el actor.

A raíz de la controversia que generó el comentario que le llegó a Samadhi desde su cuenta de Instagram, Horacio tomó la decisión de alejarse por un tiempo de las redes sociales. Durante ese tiempo estuvo reflexionando sobre lo ocurrido y también sobre la reacción de los internautas. “La gente dice: ‘¿Por qué no estás en las redes? ¿Por qué desapareciste? La verdad que sí me sentí como mal, la agresión, no para hacerme la víctima sino, ¿qué es esto de las redes? Uno comparte la vida de uno, así como te dicen cosas muy lindas son violentas también”, expresó el intérprete argentino, quien cuenta con poco más de 2.5 millones de seguidores en Instagram.

