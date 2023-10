Tras el video de Samadhi Zendejas, Horacio Pancheri responde: ‘Fui hackeado’

Cercana siempre a sus seguidores, Samadhi Zendejas acudió a ellos este 19 de octubre para compartirles un mensaje que había recibido e invitarlos a reflexionar al respecto. La actriz reveló que desde la cuenta de Horacio Pancheri le había llegado un comentario ofensivo sobre su físico. La estrella de Vuelve A Mí (Telemundo) expresó su rechazo a este tipo de mensajes, pues dijo que alimentan las inseguridades de las mujeres. Ante la polémica suscitada, el actor argentino ha emitido un comunicado en el que ha aseguro no haber sido el responsable de tales palabras, pues dijo haber sido hackeado.

Pancheri dijo que su cuenta de Instagram fue hackeada.

“Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi Instagram”, escribió Horacio en su cuenta de X (antes Twitter) al responder a la controversia. “Samadhi: El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto”, explicó el galán de telenovelas.

“Las personas que me conocen, saber que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circusntacia”, continuó en su mensaje. “Respero a todas las mujes, por ende te respeto y respeto tu carrera”, concluyó.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

El actor Juan Soler, amigo cercano de Pancheri, replicó este comunicado en su cuenta de Instagram. “Este mensaje nos está pidiendo Horacio Pancheri que lo difundamos porque hackearon su cuenta y están insultando a diferentes personas en su nombre”, escribió el argentino.

Y es que tan pronto Samadhi denunció el ofensivo comentario que había recibido desde la cuenta de Pancheri, muchos internautas reaccionaron molestos contra el argentino. Incluso el hermano de la actriz, Adriano Zendejas, expresó su enojo por la situación. “Vienes de una mujer y tienes una hermana, ojalá no las trates como insultaste a la mía, gracias a Dios, mi hermana me tiene para recordarle lo hermosa que es todos los días”, escribió el hermano menor de Samadhi en la más reciente publicación de Horacio en Instagram.

©@adrianozendejas32



Adriano ha expresado su apoyo a su hermana.

Danna Paola entra al debate

Pese a la explicación de Pancheri sobre lo sucedido, algunos internautas expresaron sus dudas al respecto, y señalaron que el actor debió extender unas disculpas antes que otra cosa. Entre los usuarios de X que reaccionaron a su comunicado, llamó la atención Danna Paola, pues respondió a su mensaje con cierta incredulidad.

©@dannapaola



Danna Paola entró al debate.

“Ja! La vieja confiable... independiente de tu ‘excusa’ poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle ‘fea’ a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción...”, escribió la cantante.

Hasta ahora no ha habido ningún nuevo pronunciamiento de parte de Samadhi ni tampoco de Horacio. Sin embargo, Adriano reaccionó al comunicado de Pancheri, y puso en duda que hayan hackeado su cuenta de Instagram. “Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Eso de que te hackearon que te lo crea alguien que no conoce de redes, ¿qué tanto te costaba una disculpa”, escribió el hermano de la actriz en sus historias de Instagram al retomar el tuit del actor. “¿Que no puede entrar a su cuenta? Si de su misma cuenta intentó contactar con Sama en la mañana para que bajara sus historias”, expuso. “Solo era una disculpa”, concluyó.

