La inesperada dedicatoria de Cristián de la Fuente a Angélica Castro a más de un año de su separación

Puede que el matrimonio entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro se haya terminado, pero siempre los unirá un lazo inquebrantable el amor por su hija Laura, de 19 años. A pesar de que la pareja atravesó por una crisis y se separaron, parece que el amor que cosecharon por más de 20 años permanece intacto, pues en los premios Martín Fierro, donde se llevó uno de los premios de la noche, se refirió a su ex, además de la hija de ambos. Esta es la primera vez que dichos premios se hacen en Miami; contando con la asistencia de grandes personalidades del medio a nivel internacional como Susana Giménez, la china Suárez, Marcelo Polino, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, la Doctora Ana María Polo, Alicia Machado, entre otros.

Cristian de la Fuente y Angélica Castro se separaron en 2022, tras los reportes de una infidelidad por parte del actor

El discurso del actor arrancó así, con un sentimiento de incredulidad por haber ganador en la categoría de Mejor Actor de ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional, pues compartía la nominación cpn Ricardo Darín. “Me siento como en un capítulo de cosas que nunca te van a pasar”, dijo tras recibir el galardón. “Yo decía ‘nominado con Darín, voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él’, así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera”, agregó el actor de la serie Doctora Lucía, por la cual fue nominado.

Acto seguido, el histrión chileno le dedicó el premio a sus seres queridos, entre los que mencionó a Angélica, de quien se separó en 2022. “Dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos”, añadió. Por último, el actor aprovechó para hacer una reflexión sobre no rendirse y seguir adelante.

“Nunca dejen de soñar porque puede estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no puedes hacer las cosas, que no son los suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón porque siempre se puede”, concluyó.

Previamente, sobre la alfombra roja de los premios, el actor habló ante las cámaras de ¡HOLA! TV. Nuestro canal hermano estuvo nominado en dos categorías: Mejor Programa de Espectáculos y Mejor Programa de Moda.

Sobre el hecho de estar al lado de su hija Laura en los mejores momentos y unidos como familia, el actor destacó que para él y Angélica lo más importante es su hija. “Con mi hija siempre tratamos de celebrar todos los días lo que se pueda. Es una hija maravillosa y estoy muy orgulloso y muy feliz de que sea el mejor regalo que he tenido en mi vida”.

Angélica Castro, Cristián de la Fuente y su hija Laura

Actualmente, Laura, de 19 años, estudia la universidad, motivo por el que no pudo acompañar a su padre en este evento tan importante. Eso sí, en unas semanas concluirán las clases y la joven podrá pasar tiempo de calidad con su padre y podría ser que los tres pasen juntos las fiestas, pues el discurso de Cristián ha dado pie a los rumores de una posible reconciliación con la madre de su hija.

