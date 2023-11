Linda Evangelista revela que cerró las puertas al amor y que ya no se mira en el espejo

Después varios años alejada de los reflectores, Linda Evangelista ha regresado poco a poco a la esfera pública. La icónica modelo canadiense de 58 años ha dejado atrás los problemas de salud que sufrió por someterse a un tratamiento estético, el cual ella misma admitió la dejó “brutalmente desfigurada”. En una reciente entrevista, la estrella de las pasarelas ha confesado que ya no se mira en el espejo, y también que no tiene ningún interés en retomar su vida amorosa.

En una charla con The Sunday Times, Linda ha asegurado que “no está nada interesada” en comenzar una relación sentimental. “Ya no quiero acostarme con nadie. No quiero oír a nadie respirar”, respondió manera tajante en su entrevista con dicho medio. También confesó que su última cita fue en el 2016, antes del tratamiento de congelación de grasa al que se sometió y que le provocó una hiperplasia adiposa paradójica. Tras esta situación vivió un proceso de depresión que la llevó permanecer encerrada por un largo tiempo.

En 1987, la modelo se casó con Gérald Marie cuando era director de Elite Model Management, una importante agencia de modelos francesa. Estuvieron juntos hasta 1993, y luego ella confesó que su matrimonio había sido una pesadilla y que había sufrido abusos de parte de su entonces marido.

Otra de las relaciones más conocida de Evangelista fue la que tuvo con el empresario Francois-Henri Pinault, el actual esposo de Salma Hayek. Tuvieron un breve romance cuando la actriz y el magnate francés se dieron un tiempo. De esta corta relación nació Augustin James Evangelista, el único hijo de Linda, y uno de los cuatro hijos de Pinault. La modelo ha confesado tener una estupenda relación con la mexicana, quien suele convivir mucho con su hijo.

©GettyImages



Augustin James Evangelista y Linda Evangelista

Dejó de verse en el espejo

Linda, considerada una de las modelos más icónicas de todos los tiempos, contó a The Sunday Times que ha dejado de verse en el espejo. “No me miro al espejo. Mi hijo a veces me dice: ‘Tal vez quieras saber que tienes un grano en la barbilla’. Pero la vida es mejor sin espejos. Bueno, ya no me culpo. Ya no soy dura conmigo misma”, contó. La modelo ha contado que el tratamiento de criolipólisis o CoolSculpting al que se sometió, el cual se practica para eliminar la grasa y modelar el cuerpo “hizo lo contrario de lo que prometía” y la dejó “brutalmente desfigurada”.

En la entrevista, Evangelista admitió que todavía la molesta un poco la reacción de la gente sobre lo que le sucedió, pero ya no como antes. “Ahora sé que no hice nada malo. Durante mucho tiempo pensé que sí. No me he librado completamente de ello, pero trabajo duro para deshacerme de la culpa y la vergüenza”, afirmó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.