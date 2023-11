El cariñoso nombre con el que Nadia Ferreira y Marc Anthony llaman a su bebé: ‘Marquitos’

Nadia Ferreira revivió su paso por Miss Universe, luego de que el pasado fin de semana formara parte del jurado. En esta travesía por El Salvador, la modelo se sentó a conversar con el presentador Carlos Adyan, al que le habló sobre su faceta de madre, esposa y profesionista, además de dejar al descubierto el nombre cariñoso con el que llaman a su bebé. La familia y los allegados al círculo más íntimo de Nadia y Marc —como Adyan— suelen referirse al bebé como ‘Marquitos’, una forma del diminutivo de Marc Anthony Junior.

©@nadiaferreira



Marc Anthony y Nadia Ferreira en el bautizo de su bebé

En una sincera entrevista con el comunicador de origen puertorriqueño, Nadia contó cómo el hecho de ser madre le ha cambiado la vida. “Han pasado muchos cambios en mi vida, cambios positivos. De las mejores cosas que me han pasado es el tener a mi familia, es algo que siempre soñé. Me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida, sin embargo profesionalmente aún me queda mucho por hacer estoy muy feliz”, dijo la modelo. “Amo a mi esposo, amo a mi bebé, realmente no puedo pedir más”.

©GettyImages



Nadia Ferreira y Marc Anthony en la gala ‘Night of Stars’

La paraguaya, quien quedó como primera finalista en Miss Universe 2021, explicó a su amigo de qué manera le ha cambiado la vida tras convertirse en madre, y fue en estas primeras preguntas de la entrevista donde Adyan dejó al descubierto que al bebé le dicen ‘Marquitos’ de cariño. “Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”.

En esta conversación, Nadia también expresó su deseó por agrandar la familia y darle un hermanito o varios más a su hijo. Así que quizá, en unos años la familia Muñiz Ferreira se multiplique.

También habló sobre la forma en la que equilibra su trabajo con su familia y la forma en la que Marc Anthony contribuye. “Todo es un balance y él y yo (Marc Anthony) somos muy unidos y ahora tenemos a esta nueva persona enonces somos todos para uno y uno para todos. Cuando necesitamos estar ahí con él lo eestamos, es importante poder apoyarnos. Hasta ahora no ha sido difícil; es cuestión de hablarlo, la parte de la logística pero hasta ahora hemos estado bien”, apuntó.

©@nadiaferreira



Como profesional, Nadia aún tiene muchos sueños por cumplir

Adyan fue más allá y la cuestionó sobre la importancia que tienen hoy en día los certámenes de belleza, pues algunos consideran que son algo banal. “Primero que nada es una plataforma para que podamos tener una voz para poder llegar a muchas personas, no solo a nivel país sino universal. Es una plataforma que ha roto muchos estereotipos y eso me pone muy feliz”, agregó.

En esta conversación no podía quedar de lado el hecho de que una de las exparejas de Marc, Mariana Downing, Miss República Dominicana, participó en el certamen. Ante los comentarios que se destaaron luego de que esta no quedara en el Top 20 y si Nadia tuvo que ver en ello, la paraguaya comentó: “Primero que nada soy una mujer madura, yo sé lo que ella y todas las candidatas están pasando por ese momento, y también muy importante, es una mujer muy bella, muy bella, y tiene las posiblidades al igual que todas. Sé que le va a ir muy bien en su carrera también”.

El reencuentro con su bebé

Tras una intensa agenda llena de actividades, Nadia Ferreira se reencontró en Miami con su pequeño bebé. La esposa de Marc Anthony tuvo unos días llenos de actividad, pues fue parte del jurado que seleccionó a la ganadora de Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, en El Salvador. Previamente, estuvo en la Ciudad de México al lado de su marido acompañándolo en su gira de conciertos en el país azteca.

En sus stories, Nadia compartió un tierno video en el que se aprecia el piecito de Marc Anthony Junior. Junto a la imagen, escribió: “De regreso con el amor de mi vida”. La modelo estuvo fuera varios días entre México y El Salvador y ahora se han reencontrado para estar juntos y celebrar el que será el primer Thanksgiving del bebé. En casa, la madre de Nadia, la señora Ludy Ferreira, se hizo cargo de cuidar al pequeñín, quien ya tiene cinco meses de edad.

©@nadiaferreira



Así fue el tierno reencuentro entre Nadia Ferreira y el pequeño Marc Anthony Jr.