Alejandro Fernández sufre la irreparable pérdida de un gran amigo: ‘Salúdame al viejo’

Alejandro Fernández pasa por un momento bastante triste en su familia. Durante el fin de semana anunció la irreparable pérdida de uno de sus grandes amigos, quien estuvo con él por muchos años. Se trata de Luka, su mascota, a quien dedicó un emotivo mensaje de despedida que enterneció a sus fans.

“Una vez más, la vida recordándonos por qué tenemos que disfrutar cada día que estamos aquí”, escribió el intérprete de Me Dediqué a Perderte. Alejandro, además, compartió una serie de fotos en las que resume grandes momentos junto a su fiel compañero de cuatro patas. En ellas somos testigos de la complicidad entre ambos y el cariño que el lomito tenía por su adorado dueño.

Alejandro, quien aún sufre por la pérdida de su padre, don Vicente Fernández, no se olvidó de ese detalle en sus palabras para su perrito: “Buen viaje, querido amigo. 🤍 Salúdame al viejo y a Coco”. Y cerró la publicación con un sincero “¡Te amo!”.

El recuerdo de su padre aún presente

Semanas atrás, Alejandro Fernández conmemoró en familia el Día de Muertos en México. Y ante el recuerdo de sus seres queridos, expresó: “Para mí, el #DiaDeMuertos siempre ha significado una oportunidad de encontrar. Encontrar historias que creíamos olvidadas; encontrar fotos que creíamos perdidas… hallar todo lo que pensábamos que aquellos personajes se habían llevado consigo”.

Y agregó: “Este fue un año especial en el que me sentí aún más cercano a ellos, puesto que tanto sus enseñanzas como sus experiencias, me acompañaron durante el año completo y no solo en esta época. Mi padre vino a visitarme y ruego que siga viniendo porque cada vez que lo hace, es para consolarme. Nunca es sencillo ser el/la que se queda. Pero cada que sientas que todo se queda silencio, háblales. Ellos nunca se van. 🤍”.

