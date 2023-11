Dayanara Torres confiesa si quedó en buenos términos con su ex, Marcelo Gama

Dayanara Torres ha sido muy sincera sobre el tema de su reciente ruptura amorosa. Semanas atrás, por medio de un comunicado en las redes sociales, daba a conocer que ella y el productor Marcelo Gama habían puesto fin a su relación tras dos años y medio. Aunque compartió esa novedad en su vida personal, no externó los motivos que los llevaron a tomar caminos separados, dando pie a especulaciones de que las cosas habrían quedado mal entre los dos. Rumores que aclaró desde Puerto Rico.

Con esa calidez que la caracteriza, Dayanara respondió cuando le preguntaron si había quedado en buenos términos con su ex: “Claro que sí. Lo admiro muchísimo”, dijo en entrevista con Lo Sé Todo. La actriz recordó aquellas ocasiones en las que sus profesiones los hicieron coincidir y adelantó que aún tienen encuentros laborales pendientes: “Hemos trabajado juntos, vamos a seguir trabajando juntos. Todavía quedan unos proyectos a finales de este año, así que lo voy a ver muchísimo”.

Dayanara reiteró que se encuentra bien y contenta; pues no considera que la tranquilidad venga de fuera. “La felicidad viene de uno. Da tanta pena que la gente a veces diga que si no tienes novio es como si uno estuviera triste, y no es así”, expresó. “Soy feliz como soy, la felicidad la tengo conmigo y no depende de la persona que llegue, que venga o esté”, añadió.

Feliz y disfrutando de los proyectos actuales

La ex Miss Universo confirmó estar disfrutando de su soltería y de los proyectos que tiene en manos, y aunque en estos momentos no está en busca de una pareja, tampoco se cierra a las posibilidades del destino. “Cuando llegue el momento, llegará. Y si no es, aprendí algo, una nueva lección. Cada persona llega a la vida de uno para eso, para enseñarnos algo y, si no es la persona correcta, vendrá alguien más”, dijo.

Por ahora, Dayanara está de lo más emocionada rodando Padres, su próxima película, junto al talento de Rodolfo Salas y Luciano D’Alessandro. “Me siento tan feliz de regresar a mi casa a poder hacer este proyecto tan especial”, expresó desde su natal Puerto Rico. La cinta, que se transmitirá por Lifetime antes de la primavera de 2024, está bajo la dirección de Benji Lopez y es producida por Jurutungo Films.

