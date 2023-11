Jessie Reyez, la fascinante historia de una artista nacida para ser una estrella en la música

Eres una maestra en temas de desamor… pero para eso se necesita primero estar enamorada, ¿estás en pareja en este momento?

[Risas] Estoy tratando de seguir enamorada con la vida, pero sí me ha tocado duro. Es muy gracioso pero, sabes que me piden que haga en Tik Tok temas de desamor y que los convierta en canciones, es muy gracioso. Estoy enfocada en mí misma, tratando de encontrar balance porque no me fue muy bien en la última relación, porque me enfoqué mucho en mí y se me olvidó que estaba con alguien que quería enfocarse en una relación. En el pasado siempre he amado de una manera muy pasional, pero algunas veces me ha pasado que me enamoro tan profundamente que me olvido de mí misma. Creo que en mi intención de tratar de corregir eso, exageré y me enfoqué mucho en mí misma. Pero bueno, si no estuvo destinado a ser, no era. Aprendes la lección… Lo gracioso es que quisiera decir que no va a volver ocurrir pero no hay destino final y nunca se sabe. No me gustan los clichés pero estoy aprendiendo a disfrutar el viaje como debería ser. Mi corazón no está del todo curado, estoy trabajando en ello, sé que no soy la mejor versión de mí pero estoy tratando de ser lo mejor ahora mismo.