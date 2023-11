Tyler Christopher, ex esposo de Eva Longoria, fallece a los 50 años

Octubre terminó con la trágica noticia del fallecimiento de dos actores. Tras la desgarradora noticia de que Matthew Perry fue encontrado sin vida en su jacuzzi a la edad de 54 años, el mundo del espectáculo vuelve a estar de luto, esta vez por el actor Tyler Christopher, quien falleció a los 50 años.

El coprotagonista de Christopher en General Hospital, Maurice Benard, confirmó la noticia en Halloween y escribió en Instagram que fue encontrado esa mañana después de un evento cardíaco en su apartamento de San Diego.

Con sus palabras, resaltó cómo la estrella era abierta con sus luchas contra la salud mental y las adicciones: “Tyler era un alma dulce y un amigo maravilloso para todos los que lo conocieron. Tyler fue un defensor de un mejor tratamiento de la salud mental y el uso de sustancias y habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión bipolar y el alcohol”.

En 2022, el ganador de cuatro premios Daytime Emmy reveló en el podcast de salud mental de Benard, State of Mind, que se “estabilizó” tres veces debido a la adicción. “En algún momento, te matará, y lo ha hecho. Tres veces me he estancado. Y nadie lo sabe”, dijo Christopher. “Me trajeron de regreso. Dos veces por intoxicación [alcohólica], una vez por abstinencia”, continuó.

TMZ informó el miércoles que un amigo descubrió al actor sin vida dentro de su casa. Fuentes policiales le dijeron al medio que acudieron al apartamento de Christopher el martes por la mañana alrededor de las 9:30 después de que un amigo fue a ver cómo estaba. La fuente dijo que el amigo no pudo acceder a su apartamento cerrado con una llave que el actor le había dado previamente.

El matrimonio de Christophers con Eva Longoria

La estrella de Days of Our Lives estuvo casada dos veces, la primera con Eva Longoria. Se conocieron mientras trabajaban juntos en General Hospital y se casaron el 20 de enero de 2002, pero su unión duró poco, exactamente dos años. Su divorcio finalizó el 19 de enero de 2004.

Encontró el amor nuevamente con Brienne Pedigo, y anunció su compromiso en octubre de 2006. Se dieron el “sí, acepto” el 27 de septiembre de 2008, y dieron la bienvenida a su primer hijo, Greysun, en 2009 y a su segundo, Boheme, en 2015. Pedigo solicitó el divorcio en febrero de 2019, que finalizó en 2021.

