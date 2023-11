Hijo de Verónica Castro confirma que la actriz está sana y a salvo

La salud y el bienestar de Verónica Castro ha sido un motivo de preocupación entre sus seguidores, pues a una semana del paso del devastador huracán Otis por las costas de Acapulco, México, aún no se tenían noticias de ella. Si bien la comunicación ha tardado en reestablecerse, Verónica no ha hecho comentarios al respecto y su ausencia en las redes sociales alarmó a sus fans, pues es en el puerto en donde tiene su hogar desde hace varios años.

Sin embargo, parece que no hay de qué preocuparse pues su hijo, Mich, rompió el silencio sobre el estado actual de Verónica, confirmando que se encuentra bien. “Ella está perfectamente bien. No estaba en Acapulco”, dijo el hermano de Cristian Castro a Elizabeth Curiel de El Gordo y la Flaca.

Sin embargo, no dio más detalles sobre el paradero de su madre, aunque aseguró que será ella quien más adelante se pronuncie: “Estoy fuera de México, ocupado; lo que sí te puedo decir es que mi mamá no estaba en Acapulco y se encuentra perfectamente bien. Agradezco las preocupaciones y será ella quien pueda conversarlo con ustedes”.

Las palabras de Mich se suman a las de la reportera Pati Chapoy, quien en su programa Ventaneando (TV Azteca) aseguró que Verónica ha estado fuera de México desde el 19 de octubre, día en el que cumplió 71 años. “Verónica Castro en este momento está en Dubái, tomando unas vacaciones, y esto fue desde hace una semana, desde su cumpleaños”, dijo la presentadora a su auditorio.

Sylvia Pasquel, devastada pero a salvo

En medio de la tragedia que se ha vivido en los días recientes, Sylvia Pasquel era otra de las celebridades que se reportaba como desaparecida pues había viajado a Acapulco después del viaje por Europa en el que esperaba asistir a la boda de su nieta, Michelle Salas, pero que se perdió por un accidente en Turquía.

Con un breve comunicado, confirmó que estaba bien, aunque muy triste por todo lo que sucedía a su alrededor. “A todos les quiero informar que me encuentro bien. Triste por ver a mi amado puerto destruido”, expresó en su mensaje. La hija de Silvia Pinal confirmó los daños irreparables que ocurrieron en el lugar: “Mi casa quedó muy afectada, no tengo señal ni batería, por eso estoy ‘desaparecida’, y salir del puerto es imposible”. Y agregó: “Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí. Pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!”.

