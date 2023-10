Entre lágrimas, Adamari López habla de uno de los momentos más sensibles en la batalla de salud que vivió

Más allá de su talento y simpatía en pantalla, Adamari López es una mujer con una gran fortaleza, La conductora ha inspirado a muchas con su ejemplo de superación y resiliencia ante los grandes obstáculos que la vida le ha puesto en frente. Sin duda uno de los más significativos fue la enfermedad que sufrió años atrás, de la cual afortunadamente se recuperó. Ahora, en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la puertorriqueña se ha abierto sobre uno de los momentos más sensibles que vivió en su lucha contra dicho padecimiento: la mastectomía a la que fue sometida.

Adamari charló con Rodner Figueroa para su podcast Cara a Cara con Rodner, y recordó cómo fue en su momento su difícil batalla de salud tras su diagnóstico de cáncer cuando tenía apenas 33 años. La exconductora de Hoy Día (Telemundo) habló con total sinceridad sobre su experiencia y compartió su testimonio como sobreviviente, y aunque toda la conversación estuvo cargada de sentimientos, hubo un momento que fue especialmente emotivo para la ‘Chaparrita de Oro’.

“Te voy a hacer una pregunta que me incomoda hacértela, pero quiero que seas honesta para esas mujeres que quizás van a atravesar, Dios no quiera, este proceso. Cuando te hacen la mastectomía y te ves la primera vez sin un seno, ¿cómo enfrenta una mujer eso?”, preguntó Rodner, intentando ser lo más respetuoso posible con este tema. Inevitablemente, los sentimientos afloraron en Adamari, y sus ojos se llenaron de lágrimas.

“A veces uno piensa que con el paso del tiempo supera eso que pasó”, comentó la conductora. “Creo que eso no me lo habían preguntado hace mucho tiempo”, agregó visiblemente conmovida. Al ver su reacción, Rodner se apresuró a disculparse. “Perdón, no era mi intención. El propósito es ayudar”, explicó, mostrándose también un poco desencajado.

“En ese momento yo me quería enfocar mucho en estar bien, en verme sana. Pero, por ejemplo, cuando yo me quité el seno me quedó un poco más alto uno que el otro. Yo me quité el seno derecho, que era el seno que tenía cáncer, y el izquierdo me lo dejé porque con el deseo de ser mamá quería lactar a mi bebé cuando eso pasara”, recordó Adamari.

´Si bien se trata de un tema muy sensible para la conductora, ella se mostró abierta a compartir muchos detalles con el fin de concientizar a otras personas. “A mí el seno me quedó un poquito más arriba porque al quitarme el seno me pusieron un expansor y ese expansor es como un globo vacío que van llenando de líquido y eso es lo que va creando el espacio otra vez para que la piel estire porque te quitan el músculo y todo lo que tienes detrás del seno eliminando, cualquier posibilidad de cáncer que quede”, explicó.

“Cuando llegué al tamaño que en teoría compagine con el seno que yo tenía dejan de rellenarlo para más adelante después de que haya creado ese espacio poder quitarlo y poner el implante con el que hoy día estoy. Pero en su momento eso quedó más alto que el otro”, contó la conductora.

Un proceso difícil que por fortuna superó

“Entonces era buscar cómo hago para que no se note, para que se disimule más… Era un sinfín de cosas que pasaban por mi cabeza y sí fueron momentos difíciles como puede pasar cualquier paciente de cáncer. Que no se piensen que es un proceso… Hablamos de esto para que sepan que lo pueden superar, pero no dejamos de reconocer que es un proceso difícil y duro de pasar”, admitió Adamari.

También ahondó en las repercusiones emocionales que tuvo en ella como mujer. “Pero sí, uno piensa ‘voy a perder femineidad, se querrá casar esta persona conmigo, cómo me voy a enfrentar en términos de trabajo también’, o sea eran muchas preguntas. Al salir en la televisión con mucho de lo que uno trabaja es el cuerpo y el cuerpo después de eso a mí me cambió en todos los aspectos: en el seno, después engordé, se me cayó el pelo... Pasaron muchas cosas. Fue como un choque de cada una de las cosas que fui viviendo y que fui, entiendo yo, que superando con el paso del tiempo”, contó.

