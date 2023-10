Desde el sábado por la mañana, Alejandra nos dejó ver cómo antes del maratón practicaba con una carrera de sólo cinco kilómetros. “Calentando motores para en #chicagomarathon. Este fue oficialmente mi primer 5K terminé mi tiempo fue 24 minutos y no puedo estar más feliz 😬 me sirvió como práctica para calar temperatura y saber lo que ocupo para mañana”, describió junto a un get ready with me para después mostrarnos su vista antes y después de correr.