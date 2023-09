Eduardo Verástegui revela la razón que le ha impedido encontrar a la mujer de su vida

Luego de anunciarse como candidato independiente por la presidencia de México, Eduardo Verástegui ha cobrado notoriedad en los medios de comunicación, donde ha sido cuestionado por sus creencias, sus posturas de ultraderecha además de sus aspiraciones políticas. A la discusión, también ha salido a relucir su vida privada, como el hecho de no tener una pareja. En el podcast Ginalogía, de la comunicadora Gina Ulmos conversó con el también productor de cine, quien le reveló la razón por la que no tiene esposa además de ahondar en sus deseos por algún día convertirse en padre.

©GettyImages



Eduardo Verástegui confesó que desea tener una familia

De casarse y las elecciones de México en 2024, su pareja pasaría a convertirse en la primera dama del país, sin embargo, en la coversación con Ulmos, dejó ver que él no necesita a nadie más en su vida más que a Dios. Eso sí, dejó en claro que sueña con ser padre de familia y tener una esposa. “Yo no recuerdo ningún presidente soltero en el mundo”, dijo a la conductora. “Necesito a Dios, con él basta. Quien a Dios tiene, ya nada le falta. ¿Quisiera tener una familia? Claro que quisiera. He tenido muchos sueños con hijos, me levanto y de repente no hay nada y me salen lágrimas. Quiero ser papá, quiero tener una esposa, quiero tener una familia”, fueron sus palabras respecto al tema.

A pesar de estos grandes anhelos, el también actor dijo no tener el tiempo suficiente, lo cual le ha impedido encontrar a la mujer de su vida. “Es el ritmo que llevo, ando de un lugar para otro”, explicó. Verástegui indicó que lleva mucho tiempo en su labor social luchando contra la trata humana y el tráfico sexual infantil. “Para casarte primero tienes que conocer a una persona y para eso necesitas tiempo. No me he dado el tiempo, tal vez me lo tengo que dar. ¿Pero en qué momento?“, añadió.

©GettyImages



El actor asegura que no tiene tiempo libre para conocer mujeres

Para ser presidente de México no es necesario estar casado, sin embargo, la gran mayoría de los mandatarios que han ocupado el cargo, han estado casados.

¿Cómo sería la mujer de sus sueños?

Verástegui, de 49 años, lleva poco más de 17 años en celibato, es decir sin una pareja, pues está a la espera de que llegue la mujer indicada con la cual pueda formar una familia. “Yo creo que te enamoras y te enamoras, lo que sí es ideal para mí es el tema de los valores, tener valores, los mismos ideales, los mismos principios, porque eso es lo que hace que la relación crezca”, dijo el año pasado a los medios mexicanos acerca de lo que buscaba en una mujer.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.